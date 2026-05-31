בעולם הישיבות נפתח היום (ראשון) חלקו השני של זמן קיץ, זאת לאחר שהבחורים שבו להיכל הישיבות משבת חופשית - הראשונה מאז תחילת הזמן בשל המנהג שלא לצאת מהישיבה מתחילת זמן קיץ בראש חודש אייר ועד לאחר חג השבועות. הערב אנו חושפים על שורת מכתבים שנתלו בהיכל ישיבת קמניץ בירושלים.
ארבעת ראשי הישיבה חתמו על המכתבים שתוכנם, שמירה על ממון הישיבה הנמצאת בעיצומם של שיפוצים מקיפים. בשל קשיים תקציביים, עבודות השיפוץ נעצרו והמכתב הראשון עוסק במערכת ההתרעה לגילוי שריפות - אותה מערכת מתוחכמת שבכבאות והצלה דורשים בכל ישיבה ומכל מוסד לימודים להתקין כדי להתריע בזמן אמת על שריפות.
אחת הבעיות איתן מתמודדים בישיבות, היא מערכת גילוי האש המופעלת לעיתים בשל עישון סיגריה. בכל פעם פעם שהמערכת מופעלת, מתקבלת קריאה אוטומטית בתחנת כבאות והצלה של אותה עיר בה ממוקמת הישיבה, ואם הישיבה לא מיהרה לבטל את הקריאה - למקום מוזנקת כבאית המוודאת את שלום התלמידים. כל קראיה שכזו, אם היא מתבררת כקריאת שוא - מחייבת את הישיבה בקנס כספי על סף 1,000 שקלים.
תלמידי ישיבת קמניץ הוזהרו באותם מכתבים, כי בחור שבשלו תופעל הקריאה בכבאות והצלה, יישא באחריות ויחוייב בתשלום מלא של הקנס שיוטל על הישיבה בגינו. תוכן המכתב פורסם לראשונה במהדורת מעייריב.
תוכן המכתב
לכל תלמידנו היקרים והחשובים שיחיו. הננו להודיעכם כי עם סיום עבודות השלד והשינויים המתבקשים, הרי שבימים אלו מחברים מחדש את מערכות גילוי העשן וכלל מערכות הכיבוי ומערכת ההתרעות הקוליות כמתחייב על פי דין תורתנו הקדושה במצוות "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", ולהבדיל - על פי החוק למניעת דליקות במוסדות ציבור.
אנו פונים אליכם כדי להסביר את המהלך ולהעמדיכם על ההשלכות כדי שכל בחור יטול אחריות על מעשיו וכבר אמרו חז"ל "חמירא סכנתא מאיסורא".
הבערת אש ועשן גורמת להפעלת מערכת ההתרעה בלבד - מלבד הסכנה בפריצת שריפה.
על פי החוק, המערכת מחוברת למכבי האש על ידי חייגן ובהישמע התרעה מוזנקת כבאית באופן אוטומטי ומחוייבים בתשלום בסך 1,000 שקלים על כל הזנקה.
ההתרעות הקוליות יש בהם משום ביטול תורה בשעות היום. בשעות הלילה יש בהם הפרעה גם לתלמידי הישיבה וגם לכלל תושבי השכונה - בהם זקנים, חולים תשושים וילדים הנמים את שנתם, ואם את הנזק הממוני יכול הגורם לתקן ע"י תשלום הקנס, הרי שאת גזל השינה וכל הנלווה אי אפשר לתקן.
ראשי הישיבה פונים לתלמידי הישיבה בתזכורות נוספות על כללי ההתנהגות בפנימייה, בדגש על הכנסת מכשירי חשמ פיראטיים לתוככי החדרים, מכשירים שלטענת הישיבה גורמים לנזקים כבדים למערכת החשמל.
אשר על כן אנו מבקשים שכל אחד יבין את גודל האחריות ויפעל בהתאם. אנו שבים ומזכירים את תקנון הישיבה האוסר להחזיק במכשירי בישול וחימום פרטיים בחדרי הפנימייה. בכל קומה יש מקום מיוחד עם מכשיר טוסטר ומיקרוגל לשירותכם בצורה מבוקרת. שיתוף פעולה מצידכן יביא בס"ד לקיום הפסוק: "אין פרץ וגו' ואין צווחה ברחובותינו, אכי"ר.
על המכתב חתמו כאמור ארבעת ראשי הישיבה.
למכתב הראשון צורף מכתב המשך - בו התריעו ראשי הישיבה כי במידה ויימצאו מכשירי חשמל פיראטיים בתוך חדרי הבחורים, הרי שצוות הישיבה יחרים אותם ללא אפשרות השבה חזרה לבעליהם כלל. ראשי הישיבה מציינים במכתבם את הנזקים הישירים הנגרמים כתוצאה מהכנסת אותם מכישירים לחדרי הפנימייה, ומסיימים את מכתבם במאמר חז"ל - גזל מקטרג בראש.
תוכן המכתב השני
לכל תלמידינו החשובים והיקרים שיחיו. כפי שכתבנו בהודעה קודמת מערב יו"ט, הרי שבהתאם לתקנון הישיבה אין להחזיק בחדרי הפנימייה מכישיר חימום והכנת אוכל. בנוסף, נצפתה תופעה חדשה של חלזוני אוכל בחדרים שמגיעים בעקבות הכנת האוכל - מה שמצריך בדחיפות למגר את התרבותם לפני שזה יהפוך למכת חרקים בכל הבניין.
אשר על כן אנו מודיעים לכל הבחורים שיחיו, לקחת מבניין הישיבה את כל מכשירי החשמל והחימום לקראת שבת החופשה שלא ע"מ להחזירם לישיבה כלל וכלל.
במהלך ניקיון הבניים וההדברה שתיערך בסוף שבוע זה, יפונו וייזרקו מכשירים שיימצאו בבניין, ומכאן ואילך הנהלת הישיבה תאכוף את האיסור של החזקת המכשירים בחדרים בכל תוקף.
כמו"כ, ישנה תופעה של אי אלו בחורים שנכנסים למטבח הישיבה ומוציאים משם דברים. הרינו להבהיר בזאת כי אדם אוסר את שלו ואין רשות לאף אחד להכנס ולקחת - וגזל מקטרג בראש.
