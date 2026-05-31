בעולם הישיבות נפתח היום (ראשון) חלקו השני של זמן קיץ, זאת לאחר שהבחורים שבו להיכל הישיבות משבת חופשית - הראשונה מאז תחילת הזמן בשל המנהג שלא לצאת מהישיבה מתחילת זמן קיץ בראש חודש אייר ועד לאחר חג השבועות. הערב אנו חושפים על שורת מכתבים שנתלו בהיכל ישיבת קמניץ בירושלים.

ארבעת ראשי הישיבה חתמו על המכתבים שתוכנם, שמירה על ממון הישיבה הנמצאת בעיצומם של שיפוצים מקיפים. בשל קשיים תקציביים, עבודות השיפוץ נעצרו והמכתב הראשון עוסק במערכת ההתרעה לגילוי שריפות - אותה מערכת מתוחכמת שבכבאות והצלה דורשים בכל ישיבה ומכל מוסד לימודים להתקין כדי להתריע בזמן אמת על שריפות.

אחת הבעיות איתן מתמודדים בישיבות, היא מערכת גילוי האש המופעלת לעיתים בשל עישון סיגריה. בכל פעם פעם שהמערכת מופעלת, מתקבלת קריאה אוטומטית בתחנת כבאות והצלה של אותה עיר בה ממוקמת הישיבה, ואם הישיבה לא מיהרה לבטל את הקריאה - למקום מוזנקת כבאית המוודאת את שלום התלמידים. כל קראיה שכזו, אם היא מתבררת כקריאת שוא - מחייבת את הישיבה בקנס כספי על סף 1,000 שקלים.

תלמידי ישיבת קמניץ הוזהרו באותם מכתבים, כי בחור שבשלו תופעל הקריאה בכבאות והצלה, יישא באחריות ויחוייב בתשלום מלא של הקנס שיוטל על הישיבה בגינו. תוכן המכתב פורסם לראשונה במהדורת מעייריב.