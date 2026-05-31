ישיבת קמניץ בירושלים היא אחת מהישיבות הליטאיות המרכזיות והוותיקות בעיר, המהווה המשך ישיר לישיבת קמניץ ההיסטורית שנוסדה בליטא במאה ה-19. הישיבה ממוקמת בשכונת גבעת שאול בירושלים ומשמשת מרכז תורני מוביל לתלמידים רבים מהארץ ומחוצה לה. הישיבה ידועה בשיטת הלימוד המעמיקה שלה ובדגש על עיון תורני ברמה גבוהה.

הישיבה נוסדה בירושלים לאחר השואה על ידי ניצולי ישיבת קמניץ המקורית, במטרה להמשיך את מורשת הישיבה ההיסטורית ואת שיטת הלימוד המיוחדת שלה. ראשי הישיבה לאורך השנים היו מגדולי הדור, והישיבה זכתה למעמד מיוחד בעולם הישיבות הליטאי בזכות רמת הלימוד הגבוהה והאווירה התורנית המיוחדת השוררת בה.

ישיבת קמניץ מתאפיינת בשיטת לימוד ייחודית המשלבת עיון מעמיק בסוגיות הש"ס עם בקיאות רחבה. הישיבה שמה דגש על פיתוח כושר החשיבה העצמאי של התלמידים ועל הבנה מעמיקה של הסוגיות התלמודיות. שיטת הלימוד בישיבה ממשיכה את המסורת של ישיבת קמניץ המקורית ומושפעת מגדולי הדורות הקודמים שעמדו בראשה.

הישיבה מהווה חלק מרכזי בנוף הישיבות הליטאיות בירושלים ומשמשת מוקד משיכה לתלמידים מצטיינים מכל רחבי הארץ והעולם. בוגרי הישיבה ממשיכים לתפקידי הוראה והנהגה בעולם התורה, ורבים מהם משמשים כראשי ישיבות, רבנים ומחנכים במוסדות תורניים שונים. הישיבה שומרת על קשר הדוק עם בוגריה ומהווה קהילה תורנית מגובשת.

במהלך השנים הפכה ישיבת קמניץ לסמל של המשכיות תורנית והעברת מסורת מדור לדור. הישיבה ממשיכה לשמור על המסורת התורנית העשירה שהובאה מליטא ומשלבת אותה עם המציאות הישראלית העכשווית. המוסד מקפיד על שמירת האופי המיוחד והאווירה התורנית הייחודית שאפיינו את הישיבה המקורית.