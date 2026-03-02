ארגון הטרור חמאס מסר הערב את גופותיהם של שלושה חללים חטופים | ארגון הטרור פרסם את שמו של אחד מהחטופים, בצה"ל נערכים להעברת הגופות ותחילת מלאכת הזיהוי | צה"ל הודיע כי ארונות שלושה חטופים הושבו מחמאס (צבא)
רופא בן 63 נמצא ללא רוח חיים בחדרו במרפאה שברחוב ביאליק ברמת גן | את גופתו גילה מטופל שהמתין זמן רב לתורו | מתנדבי זק״א וכוחות משטרה פינו את הגופה למכון הלאומי לרפואה משפטית | מוקדם יותר באותו יום, גבר בן 88 נמשה מהמים סמוך לחוף סירונית בנתניה | למרות פעולות החייאה ממושכות, נאלצו צוותי מד"א לקבוע את מותו במקום (בארץ)
ארגון הטרור חמאס העביר הלילה, ללא טקסים מבזים, את ארונותיהם של ארבעת החטופים החללים: שלמה מנצור, איציק אלגרט, צחי עידן ואוהד יהלומי הי"ד | הארונות הגיעו לפנות בוקר למכון לרפואה משפטית באבו כביר, שם נערך הליך הזיהוי הסופי (אקטואליה)
ביום קשה כמו היום, פעמים שנשאלת השאלה עד כמה בישראל עשו מאמצים כדי להחזיר את כלל החטופים החיים והמתים | העיתונאי ששירת במילואים בעזה חושף: לקולות ירי האויב "חפרנו בחצר עם אתי חפירה - בכדי למצוא שרידי גופות" (חדשות)