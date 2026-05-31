תינוקת בת 3 חודשים נפטרה בחצור הגלילית לאחר שנחנקה מחלב

טרגדיה קשה פקדה הבוקר (ראשון) את חצור הגלילית, כאשר תינוקת בת שלושה חודשים בלבד נפטרה לאחר שאיבדה את הכרתה בפתאומיות במהלך שהותה בביתה. התינוקת פונתה במצב אנוש לבית החולים זיו בצפת, שם נקבע מותה לאחר מאמצי החייאה נרחבים.

על פי הדיווחים שהתקבלו, התינוקת איבדה את הכרתה באופן פתאומי בביתה בשעות הבוקר. צוותי החירום של איחוד הצלה הוזעקו למקום והחלו מיד בפעולות החייאה מצילות חיים במקום, בטרם פינו אותה לבית החולים תוך המשך פעולות החייאה.

יחיאל רושצקי ודביר לוי, חובשי איחוד הצלה שהגיעו לזירה, מסרו פרטים על האירוע הקשה: "ביצענו בה פעולות החייאה ולאחר מכן היא פונתה לבית החולים זיו בצפת תוך המשך פעולות החייאה במצב אנוש".

החובשים הוסיפו כי על פי החשד הראשוני, ייתכן שהתינוקת נחנקה מחלב שפלטה. מדובר בתופעה מסוכנת המתרחשת לעתים בקרב תינוקות, כאשר חלב או נוזלים אחרים חודרים לדרכי הנשימה ועלולים לגרום לחנק.

בבית החולים זיו נמסר כי הפעוטה בת 3 החודשים מחצור הגלילית הגיעה במצב אנוש, ולמרות מאמצי הצוותים הרפואיים, נקבע מותה. נסיבות המקרה המדויקות נמצאות בבדיקה.