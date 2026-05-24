ברוך דיין האמת: טרגדיה קשה ומטלטלת פקדה במוצאי החג והשבת את חסידות קרלין סטולין ואת העיר טבריה, עם קבלת הידיעה המעציבה על פטירתו בטרם עת של הרה"ח ר' משה חיים ברנשטיין ז"ל, שהלך לעולמו בארצות הברית לאחר התמודדות עם מחלה קשה והוא בן 35 בלבד.

המנוח, שהיה מדמויות ההוד בקהילת קרלין סטולין בטבריה ומנהל "מכון הקריאה ברנשטיין" בעיר, הותיר אחריו משפחה שבורה וקהילה שלמה הבוכה את הסתלקותו של אברך צעיר ומאיר פנים.

המנוח ז"ל נולד בשנת תש"ן לאביו, יבלחט"א הרה"ח רבי בנימין זאב ברנשטיין שיחי'. בבחרותו קנה את תורתו במוסדות התורה של חסידות קרלין סטולין, שם דבק בדרכי החסידות והתעלה במעלות התורה והיראה. בהגיעו לפרקו, נשא את רעייתו תחי', בתו של הרה"ח ר' יוחנן רוזנטל.

מיד לאחר נישואיו, קבע את ביתו בטבריה עלית והיה מראשוני המתיישבים החרדים שפתחו את שערי העיר עבור הציבור החרדי. הוא נמנה על מייסדי קהילת קרלין סטולין בעיר והיה לרוח החיה בכל פעילות רוחנית, ובפרט בכל הקשור לילדי התשב"ר בקהילה.

רבים הכירו אותו כמלמד מסור בכתת המכינה בתלמוד תורה וכמומחה קריאה בעל שם, אשר הורים רבים מכל רחבי העיר הפקידו בידיו את בניהם כדי שינחיל להם את אותיות התורה בבהירות ובמתיקות.

פטירתו של ר' משה חיים ז"ל מכה גלים ומעוררת כאב עצום, שכן משפחתו חוותה בעבר טרגדיות קשות ונוראות שזעזעו את העולם היהודי.

בחודש אייר תשפ"א, נגזרה הגזירה והילד המתוק מרדכי אהרן ברנשטיין ז"ל נפטר מהמחלה הקשה והממאירה בגיל חמש וחצי בלבד, לאחר שנתיים וחצי של ייסורים קשים ומרים. פטירתו שברה את לב הקהילה. כעת, נפגשים האב ובנו בשמי מרומים לאחר ששניהם הזדככו באותה מחלה קשה.

המנוח הוא אחיינו של הרה"ח ר' אריה לייב ברנשטיין ז"ל, אשר נהרג לפני שנים בתאונת הדרכים המזעזעת והמחרידה עם הרכבת, בה נספה יחד עם כל בני משפחתו ז"ל.

עם צאת החג והשבת בארצות הברית, שם שהה לצורך טיפולים, השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה, כשהוא מותיר חלל עצום בקרב בני המשפחה, ידידיו הרבים ומאות תלמידיו.

ארונו של ר' משה חיים ז"ל צפוי להגיע מחר (שני) בבוקר לארץ בטיסת אל על 010, כאשר זמן הנחיתה המשוער הוא בשעה 6:38 בבוקר.

מסע הלוויה יצא מחר בבוקר מבית המדרש הגדול של חסידות קרלין סטולין בגבעת זאב, ומשם ימשיך לבית החיים בטבריה, העיר בה פעל והרביץ תורה לתינוקות של בית רבן, שם ייטמן למנוחת עולמים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.