נפטר הבחור יששכר דוב שפיגל שטבע בחוף צאנז

החיפושים בנתניה ( צילום: זק"א ת"א )

לאחר ימים של לחימה על חייו, נפטר הלילה במרכז הרפואי 'לניאדו' הבחור יששכר דב (דובי) שפיגל ז"ל, כשהוא בן 21 בלבד.

​דובי ז"ל טבע בערב שבת האחרון בחוף הנפרד בנתניה. מאז המקרה, עולם התורה ומשפחתו העתירו בתפילות לרפואתו, אך נגזרה הגזירה, ובחצות הלילה, כשבני משפחתו לצידו קוראים את הווידוי, השיב את נשמתו ליוצרה. המנוח נולד בט' בטבת תשס"ה למשפחה של תורה ויודעי ספר. אביו הוא הגאון רבי שלמה שפיגל, ראש חבורת 'שפיגל' בשכונת בית ישראל, ובנו של הסופר והעיתונאי החרדי הנודע הרב ישראל שפיגל ז"ל. אמו, מרת שושנה שתחי', היא מחנכת מוערכת בסמינר 'הרב מאיר' במודיעין עילית, ובתו של דיין ירושלים הגאון רבי משה יוסף מילצקי זצ"ל. ​מסלול לימודיו: הרב פנחס ראובן זצ"ל: תיעוד מסע הלוויתו היום בבני ברק משה כץ | 22:56 ​ילדותו: למד בתלמוד תורה 'שירה חדשה' ובהמשך ב'חוות דעת'. ​ישיבה קטנה: התחיל את דרכו בעולם הישיבות בישיבה לצעירים 'אור שמואל'. ​ישיבה גדולה: עלה לישיבת 'תושיה' בתפרח, שם קנה תורה אצל ראשי הישיבה הגר"א פילץ והגר"מ בן מנחם. ​בתקופה האחרונה: בשנה האחרונה עבר ללמוד בישיבת 'כתר תורה' בקריית יערים (טלז סטון).

האסון בחוף צאנז

האירוע הטראגי התרחש ביום שישי האחרון בשעות הצהריים, כאשר שני האחים ממשפחה חרדית מוכרת מירושלים נקלעו למצוקה במים בחוף צאנז. עוברי אורח הבחינו בשני הצעירים הנאבקים בגלים וחילצו את הבכור, יששכר דוב, כשהוא מחוסר הכרה.

צוותי מד"א ואיחוד הצלה ביצעו בו פעולות החייאה אינטנסיביות במקום, והוא פונה במצב קשה לבית החולים לניאדו בנתניה. אחיו הצעיר, אברהם ישעיהו, נעלם בין הגלים, ומאז מתנהלים מאמצי חיפוש נרחבים לאיתורו.

מכתב מטלטל מהאב

בעיצומם של החיפושים ובעוד יששכר דוב ז"ל מאושפז במצב קשה, שיגר האבא הגאון רבי שלמה שפיגל, ראש החבורה ד'חבורת שפיגל' בישיבת מיר, מכתב מטלטל לתלמידיו. במכתב ביקש מחילה מכולם ועורר לקבלות טובות בעיקר בענייני בין אדם לחבירו.

"ביום שישי האחרון בשעות הבוקר, ישבתי ושיננתי את פרשת השבוע. כשעברתי על הפסוק 'וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'', נזכרתי שהעולם אומר ששבוע זה מסוגל לאסונות, וב"ה שהשבוע עבר בלי כלום. כך חלף בראשי, אבל שכחתי שהשבוע עוד לא נגמר... וזה קרה דווקא אצלי", כתב הרב שפיגל.

"האש שהכי אוכלת בימי ספירת העומר היא אש ה'בין אדם לחבירו'", הוסיף במכתבו, תוך קריאה לחיזוק בתחום זה.

הגר"ש שפיגל הלילה עם כוחות זק"א בחוף בנתניה ( צילום: דוברות זק"א )

​אבל כבד במשפחה ובעולם הישיבות

​חבריו מספרים על בחור יקר, במלוא מובן המילה, שהיה אהוב על סובביו ומחובר בכל נימי נפשו לתורה הקדושה. פטירתו הותירה את הוריו, אחיו, אחיותיו ומכריו הרבים שבורים ורצוצים אל מול האסון הבלתי נתפס.

​שפיגל הותיר אחריו מורשת של התמדה ויראת שמיים, וחלל עמוק בלב כל מי שהכירו.

הקהל מתבקש להרבות בתפילות ובמעשים טובים לעילוי נשמת יששכר דוב בן שושנה ז"ל, ולזכות אחיו שעדיין נעדר.

על מועד ההלויה ומיקומה נדווח כאן באתר 'בבלי' בהמשך.

​תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.