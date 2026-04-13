יהושע ראם ז"ל היה תלמיד ישיבת גרודנא בבאר יעקב שנפטר בטביעה בעין עקב. האסון הטראגי הותיר את משפחתו, חבריו לישיבה והקהילה החרדית כולה באבל כבד. הטביעה בעין עקב, אתר טבע פופולרי בצפון הארץ, הפכה לאחת מהטרגדיות הקשות שפקדו את הציבור החרדי בשנים האחרונות.

האסון בעין עקב התרחש במהלך טיול או פעילות של תלמידי הישיבה, והוא מצטרף לשורה של תאונות טביעה שאירעו באתרי טבע ברחבי הארץ. עין עקב, הידועה במימיה הצלולים ובנופיה היפים, הפכה לאתר פופולרי לטיולים, אך גם טומנת בחובה סכנות לא מעטות למבקרים שאינם מכירים את השטח או את תנאי המים.

ישיבת גרודנא בבאר יעקב, שבה למד יהושע ראם ז"ל, היא אחת מישיבות הליטאיות המרכזיות בישראל. הישיבה ידועה ברמתה הגבוהה ובמסירותם של תלמידיה ללימוד התורה. האבידה של תלמיד מתלמידיה הותירה צלקת עמוקה בקהילת הישיבה ובמשפחות התלמידים.

אירועי טביעה באתרי טבע מהווים תזכורת קשה לחשיבות הזהירות והערנות בעת ביקור במקומות כאלה. רשויות הבטיחות והחילוץ קוראות שוב ושוב לציבור להקפיד על כללי הבטיחות, להימנע מכניסה למים במקומות לא מוכרים, ולהיות מלווים במציל או במדריך מוסמך.

הקהילה החרדית התאחדה סביב משפחת ראם בימי האבל הקשים. מאות בני אדם השתתפו בלוויה ובהספד, והביעו את צערם העמוק על האובדן הטראגי של נער צעיר שחייו נקטעו בטרם עת. הסיפור האישי של יהושע ראם ז"ל ומסירותו ללימוד התורה הודגשו בהספדים.

האסון מעורר שאלות חשובות בנוגע לבטיחות בטיולים של קבוצות נוער וישיבות. ארגוני החינוך והישיבות נדרשים להקפיד על נהלי בטיחות מחמירים, לוודא ליווי מתאים ולהכיר את השטח לפני ביקור באתרי טבע. זיכרו של יהושע ראם ז"ל ממשיך לחיות בלבבות מכיריו ואוהביו.