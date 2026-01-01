חנוך מילביצקי הוא חבר כנסת מטעם מפלגת הליכוד ומכהן כיום כיו"ר ועדת הכספים של הכנסת. בתפקידו זה הוא אחראי על פיקוח והכוונת מדיניות כלכלית ותקציבית מרכזית, ומוביל דיונים בנושאים רגישים הנוגעים לתקציב המדינה, מיסוי, ורווחה כלכלית.

בתקופה האחרונה מילביצקי נמצא במרכז מספר סוגיות פוליטיות וכלכליות מרכזיות. הוא הוציא הודעה נזעמת בעקבות צו ביניים של בג"ץ שעצר את תקציב החינוך החרדי, והביע תמיכה בשר האוצר בסירוב להיכנע למה שכינה "מרד". מילביצקי התבטא בחריפות: "לוקחים אוכל ממורים רק כי הם חרדים", והדגיש את חשיבות המשך התשלומים למורים החרדים. בנוסף, הוא מנהל את ועדת הכספים בדיונים רגישים הנוגעים למדיניות כלכלית ולהתנהלות מול מערכת המשפט.

בתחום הכלכלי, ועדת הכספים בראשותו דחתה את הצעת משרד האוצר להעלות את מס הקנייה לרכבים חשמליים ולשווי שימוש ברכב. במקביל, הוועדה דרשה מהאוצר להביא תכנית רב-שנתית שתחדיר לשוק יותר רכבים ירוקים ללא מס גודש ומס נסועה. החלטה זו משקפת את גישתו של מילביצקי לאיזון בין צרכים תקציביים לבין הקלה על האזרחים.

בזירה הפוליטית, שמו של מילביצקי עלה כמועמד פוטנציאלי לראשות ועדת חוץ וביטחון במקום יולי אדלשטיין. סיעת הליכוד דנה באפשרות להחליף את אדלשטיין, שנמצא במרכז המשבר הפוליטי עם המפלגות החרדיות ברקע חוק הגיוס. ראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה למצוא מתווה לייצוב הקואליציה, ומילביצקי נתפס כאחת האופציות להרגעת המתחים.

במליאת הכנסת, מילביצקי ניהל דיון סוער שבו תקף בחריפות את השופט דוד עמית מבג"ץ, וכינה אותו "עבריין בנייה" והוסיף: "אני בז לאיש הזה". התבטאות זו עוררה תגובות חריפות, כאשר חברת הכנסת מירב בן ארי התעמתה עמו וכינתה אותו "חצוף אחד". האירוע משקף את המתיחות הגוברת בין הרשות המחוקקת למערכת המשפט.

בנוסף לפעילותו הפוליטית, ועדת הכספים בראשות מילביצקי אישרה הטבות לרב ראשי שאינו גר בירושלים, כולל זכאות לריהוט ומכשירי חשמל בעלות מקסימלית של 80 אלף שקלים. החלטות אלו מדגימות את היקף הנושאים המגוונים שעוברים דרך ועדת הכספים ואת השפעתו של מילביצקי על מדיניות ציבורית רחבה.

מילביצקי ממשיך למלא תפקיד מרכזי בעיצוב המדיניות הכלכלית והפוליטית של הממשלה, תוך שהוא מתמודד עם אתגרים מורכבים הכוללים יחסים עם בג"ץ, משבר הגיוס, והתנהלות כלכלית במציאות מאתגרת. פעילותו משקפת את המתחים והדילמות המאפיינים את הזירה הפוליטית הישראלית בתקופה הנוכחית.