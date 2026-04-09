ישיבת נתיבות אביעזר (וולפסון)

ישיבת נתיבות אביעזר, הידועה בציבור החרדי כישיבת וולפסון, היא אחת מהישיבות המרכזיות בעולם הישיבות הליטאי. המוסד התורני משמש מרכז לימוד תורה לבחורים רבים ומתאפיין בשגרת לימוד אינטנסיבית ובאווירה תורנית ייחודית. הישיבה ממוקמת בבית שמש ומהווה חלק בלתי נפרד מהנוף התורני של העיר.

בתקופה האחרונה זכתה הישיבה לסיקור תקשורתי בעקבות אירועים שונים המתרחשים במתחמה. במהדורת חדשות חרדית של מעייריב דווח על אירוע מיוחד שהתקיים בחדר האוכל של הישיבה, כאשר חתונה יוקרתית שהתבטלה נערכה במקום. האירוע שיקף את הגמישות והיצירתיות של הת"תניקים בהתמודדות עם מצבים בלתי צפויים, תוך שמירה על רוח הקהילה והאחווה המאפיינת את עולם הישיבות.

חיי הישיבה מתאפיינים בשגרה תורנית עשירה הכוללת סדרי לימוד קבועים, שיעורים והתוועדויות. הת"תניקים, כפי שמכונים תלמידי הישיבה, משתתפים בפעילויות קהילתיות שונות ומפתחים מסורות ייחודיות. בין היתר, הישיבה ידועה בחפ"קים (חוגי פעילות קהילתית) יצירתיים המשלבים ערכי תורה עם פעילות חברתית.

הישיבה שומרת על קשר הדוק עם בוגריה ומקיימת אירועי קבלת פנים מיוחדים לאסירים ולחיילים משורותיה. כך למשל, דווח על קבלת פנים חמה שנערכה לאסיר מעולם התורה שבועיים לפני חתונתו, מה שמעיד על הקשר המשפחתי והתמיכה ההדדית בין הישיבה לבוגריה גם בנסיבות מאתגרות.

במהלך מבצע שאגת הארי, כמו בכל תקופות חירום, הישיבה ממשיכה לשמור על שגרת הלימוד תוך התאמה למצב הביטחוני. האירועים בבית שמש, כולל פגיעה ישירה במקלט שגבתה קורבנות, השפיעו על חיי הישיבה והדגישו את החוסן והמשכיות הלימוד גם בתקופות מורכבות.

הישיבה מהווה חלק מהמפה התורנית הרחבה של בית שמש ומקיימת קשרי גומלין עם מוסדות תורניים נוספים באזור. המוסד ממשיך למשוך תלמידים מרקעים שונים המחפשים מסגרת תורנית איכותית ואווירה של לימוד רצינית, תוך שמירה על המסורת והערכים המאפיינים את עולם הישיבות הליטאי.