מכתהב הרב איצקוביץ לתלמידי ישיבת וולפסון ( צילום: באדיבות )

"אכתוב היום בנימה שונה לחלוטין - התקפה חריפה, ביקורתית ובוטה". כך, במילים שאינן משתמעות לשני פנים, פתח המשגיח בישיבת וולפסון, הגאון רבי יוסף איצקוביץ', את מכתבו לתלמידי הישיבה שחזרו לספסל הלימודים בתחילת זמן הקיץ.

המכתב, שנכתב בעקבות שרשרת חילוצים דרמטיים ומקרי "כמעט אסון" בבין הזמנים האחרון, מציב מראה נוקבת מול פניו של עולם הישיבות. הרב איצקוביץ' לא חוסך בשבטו ומנתח את שורש הבעיה: השילוב שבין המוח המפולפל של בן הישיבה לבין חוסר האמון המובנה במערכות החוק.

( צילום: דניאל נפוסי )

"בחור ישיבה משוכנע שכושר ההכרעה שלו נותן לו רצועת ביטחון להחליט בעצמו", כותב המשגיח בחריפות. "כל הנחיה יבשה שכתובה באותיות מפחידות אינה מרתיעה אותו. הוא, הוא, חכם יותר". במכתבו, הרב מחלק את המטיילים לשתי קבוצות סיכון עיקריות: הצעירים - אלו שיוצאים ללא תכנון מספק, ללא מים בכמות הנדרשת ומאלצים את הוריהם לאפשר להם מסעות מסוכנים. וה"משופשפים" - אלו שבטוחים שהם גומעים מסלולים בחצי מהזמן הנקוב, יוצאים בנעלי חתונה או בעקעטשע חסידית לוהטת למדבר, וסומכים על הירח שיחליף את הפנס.

( צילום: דניאל נפוסי )

חילול השם וזילות חיי אדם

הרב איצקוביץ' נוגע בנקודה הכואבת ביותר - יחידות החילוץ. "הם מביעים בשקט חוסר אונים ואכזבה כלפינו", הוא מציין בכאב. יחידות אלו, העושות עבודת קודש בהתנדבות, מוצאות את עצמן מועסקות שוב ושוב בחילוץ מטיילים חרדים שפשוט לא נשמעו לכללים הבסיסיים.

"איך יוצא שדווקא אנחנו, בני התורה, מזלזלים בחיי אדם?", שואל המשגיח בתמיהה מרה. התופעה, לדבריו, יוצרת חילול השם כבד ופוגעת באמון הציבור בציבור החרדי.

( צילום: דניאל נפוסי )

קריאה להורים ולישיבות

המשגיח מסיים בקריאה נחרצת להורים ולישיבות להפסיק לסמוך על הנס: "יעשה אדם את שברצונו וההשגחה תחליט אם לעשות לו נס? לחשוב כך זו אווילות הנוגדת את ההלכה ואת השכל הישר".

דבריו של הרב איצקוביץ' מצטרפים לקריאות דומות שנשמעו בחודשים האחרונים מגדולי ישראל, לאחר שתופעת המטיילים החרדים המסכנים את חייהם הפכה לבעיה חוזרת ונשנית. כידוע, רבני בני ברק יצאו לאחרונה בקריאה דומה בעקבות נפילות רקטות בעיר, והזהירו מפני התקהלות במקומות מסוכנים.

יצוין כי בעולם הישיבות מתגברת בשנים האחרונות המודעות לנושא בטיחות בטיולים, אך לדברי המשגיח, עדיין יש דרך ארוכה לעבור עד שהמסר יחלחל לכלל הציבור.