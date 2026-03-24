מסע הבחורים הצרפתיים הלומדים בישראל שהחל בשבוע שעבר בשארם א-שייח, אז הבחורים נסעו בטיסת חילוץ ישירות לאלפים הצרפתיים להמשך הזמן, השבוע, הבחורים יצאו לבין הזמנים והתקיים אירוע סיום מיוחד בהשתתפות הגר"ד כהן והגר"ש גלאי | סיקור ותיעוד (חדשות חרדים)
פורים או בין הזמנים? השאלה שמטרידה את בחורי הישיבות במלחמה | ח"כ בליאק תקף את החרדים והובך ע"י ח"כ מקלב: הצעתו הוסרה מהוועדה | המיזם של ח"כ יעקב אשר והמאבק בביורוקרטיה | עריק עם אזיקים על השולחן והשמחה המתפרצת בויז'ניץ - סיקור מפורים בחצרות החסידויות | כך הגיב הגרי"ש אלישיב לסיפור החגב של הגר"ח קנייבסקי (מעייריב)
ראשי הישיבות והכוללים קיבלו בימים אלו מכתב ובו שורת הנחיות לבחורים ואברכים לקראת חג הפורים, חג הפסח ובין הזמנים - בהיעדר חוק גיוס והמצב הרגיש | "מרבית התלמידים לא יוכלו לצאת מהארץ", נכתב והבחורים גם מוזהרים להקפיד על שמירת מעמד 'תלמיד ישיבה' כדי להיכלל בכל חוק עתידי (עולם הישיבות)
מדוע כנות יתר עלולה להחריב את הבית עוד לפני שנבנה? | למה פגישות צפופות מדי לאחר האירוסין עלולות להוביל לנזק בלתי הפיך לקשר? | מה קורה כשבחור ישיבה רציני מגלה לראשונה שהוא לא מכיר את עולמו הרגשי או את יכולות התקשורת החברתית שלו? | ואיך להעניק לכלה את הביטחון היציב שהיא מחפשת בבעלה לעתיד | צפו/האזינו
מלחמת אחים? כך הפכה בני ברק למאה שערים: סיקור נרחב | לטובת מי שלא שם לב: מערכת הבחירות תשפ"ו כבר בעיצומה | חוששים מאנרכיה: המנהיגים החרדים דוחפים לחקיקת חוק הגיוס - וזו הסיבה | פרסום ראשון: המהפכה בצורת הישיבה ב'קיבוץ' של יסודות | הגר"ש מרקוביץ' מסתבך: תלמידי הגרב"ש זצוק"ל מתנגדים להחלטה לעבור לביתר (מעייריב)
הגה"צ רבי אהרון בירנצוויג, שמתעסק בחינוך בחורי ישיבות, נכנס לחדרו של המנהיג וראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש ושטח בפניו את השאלות הקשות עימן מתמודדים בישיבות | בין היתר התייחס ראש הישיבה בהרחבה לתופעה של שתיית אלכוהול, לימוד תנ"ך וכן על סעודות שבת בישיבות | צפו בתיעוד המלא (חרדים)
חרדה בקרב רבבות בחורי ישיבות בארה"ק, בעקבות מספר מקרים בימים האחרונים, החל מהדרמה בנתב"ג, הפשיטה הלילית בבאר שבע והמלכודת בתחנת המשטרה לבחור מישיבת חברון • בזמן שרבבות משתמטים ממגזרים אחרים נהנים מחסינות – בני הישיבות הופכים למטרה ניידת • האם נראה שוב את גדולי ישראל ברחובות, או שההבחנה בין "שטייגיניסטים" לעצורים אחרים תמנע את המחאה? (חרדים)
במהלך הביקור של ח״כ אורי מקלב בעיר לוד, הוא דיבר בפני מאות ילדים ושיגר מסר מחזק לעשרות אלפי בחורי הישיבות: “למרות המעצרים וההפרעות הם ממשיכים ללמוד. בחורי הישיבות הם פך השמן הטהור של עם ישראל” | צפו בדבריו (חדשות חרדים)
עולם הישיבות מתכונן לרגע היסטורי: רבבות בני ישיבות מכל רחבי הארץ יתכנסו בהיכל “ארנה” בירושלים, כאשר גדולי ישראל וראשי הישיבות יחד עם גדולי הרבנים ישתתפו במעמד | לצד חיזוק בחורי הישיבות בתקופה הזו, יתקיים גם מופע מוזיקלי עם גדולי הזמר החסידי | כל הפרטים (עולם הישיבות)
מחוץ לכלא הצבאי המתינו לברוך יצחקוב שורה של אברכים ובחורים, שקיבלו אותו בשירה וריקודים עם שחרורו | יצחקוב שיחזר את ביקורי גדולי התורה בחדרו - ואמר שחש התרוממות והתחזקות מכך שביקרו אותו | ביום חמישי הקרוב צפוי גם אחיו רפאל להשתחרר מהכלא | פרטים ראשונים (אקטואלי, חרדים)
עשרות בחורי ישיבות יצאו היום למסלולי טיול בצפון הארץ ובאזור הכרמל, מבלי להצטייד כנדרש ומבלי להכיר היטב את תנאי השטח | חלקם סבלו מהתייבשות קשה ואף התמוטטו במהלך ההליכה, אך בזכות מתנדבי יחידת החילוץ שהוזעקו למקום הם חולצו בשלום והועברו להמשך טיפול רפואי (בארץ)
בביתו של המנהיג הליטאי וראש הישיבה הגר"ד לנדו התכנסה התייעצות חירום, בעקבות מעצרם של בני ישיבה בבין הזמנים ובמטרה לגבש קונצנזוס לתגובה| "מדינת ישראל הכריזה מלחמה על בני התורה, היהדות החרדית תצא למאבק עולמי שלא היה כמותו", נמסר מבית הרב | כל הפרטים (אקטואליה, חרדים)
נאום נרגש השמיעה במליאה חברת הכנסת מהליכוד גלית דיסטל אטבריאן בהגנה על לומדי התורה. היא הקדישה את דבריה לתלמיד חכם: "אני יודעת שאתה מקדיש מבוקר עד לילה את נפשך ונשמתך, לא למען עצמך אלא למען עם ישראל, ועושה את זה כשאתה חוטף יום-יום עגבניות לפרצוף ושנאה יוקדת. תישאר כמו שאתה, כל כך הרבה תומכים בך" (בכנסת)
אחרי שנה של שטייגען והתמדה, ועם תחילתו של בין הזמנים אב, טרודים בחורי הישיבות בשאלות קיומיות והרות גורל: האם לטייל בשטח או לשכור צימר בטן גב? מצד שני, המחירים יקרים אז אולי עדיף להתנחל יומיים בכינרת? ואם מטיילים בשטח - ללכת על מעיינות או מקטע ביהודייה? ואיך נוסעים: בתחבורה ציבורית או להתגלגל בטרמפים? | עם תחילת בין הזמנים, סקרנו עבורכם את ארבעת סוגי המטיילים והמאפיינים של כל אחד מהם (מגזין בבלי)