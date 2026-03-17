בישיבה הודיעו: לא נוכל לחלק השנה את התלושים שמחולקים בכל שנה

בחורים רבים בישיבות הופתעו לשמוע בימים האחרונים מהנהלות הת"תים (תומכי תורה) כי השנה, בעקבות המצב הביטחוני והכלכלי, התמיכות המוכרות לקראת חג הפסח יקוצצו משמעותית.

מבדיקת 'בבלי' עולה כי המחסור בקופות הת"ת נובע בראש ובראשונה מהעובדה שבימי הפורים האחרונים, כמעט ולא התקיימו מסעות איסוף תרומות בחו"ל ובארץ בשל המתיחות הביטחונית והמלחמה מול איראן. כתוצאה מכך, סכומי הכסף שנאספו נמוכים בהרבה מבשנים עברו, והקופות נותרו דלות במיוחד.

גבאי ת"ת באחת הישיבות הסביר בשיחה עם 'בבלי': "התמיכה שאנחנו מעניקים לבחורים לביגוד, חליפות ונעליים לקראת החג מתבססת כמעט כולה על הכספים שנאספים בפורים. השנה, בגלל המצב, המבצעים הגדולים לא יצאו לפועל והתרומות הצטמצמו. אנחנו נאלצים להתמקד אך ורק במקרי רווחה חריגים וקשים במיוחד".

בחורים שבנו על הסיוע השנתי לרכישת ביגוד לחג, נאלצים השנה להסתפק במועט או למצוא פתרונות חלופיים. בישיבות מציינים כי מדובר בסיטואציה חריגה שנכפתה עליהם בשל המציאות הכלכלית המורכבת במשק והקושי הלוגיסטי לקיים אירועי התרמה בזמן מלחמה.

בשלב זה, נראה כי בחורים רבים יצטרכו לצמצם בהוצאות הביגוד המקובלות לקראת זמן הקיץ וחג הפסח, בתקווה שהמצב ישתפר לקראת החגים הבאים.