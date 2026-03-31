לקראת חלוקת הענק של מוסד 'קרן הצלה' לחג הפסח, נכנסו חברי ההנהלה אל הקודש פנימה במעונו של האדמו"ר מסאטמר, שם הפתיע הרבי והעניק לידיהם צ'ק בסך מיליון דולר | את הסכום האדיר גייס האדמו"ר ביוזמתו האישית, באמצעות שיחות טלפון שקיים עם נדיבי עם בעיצומו של ערב החג העמוס | צפו בתיעוד (חסידים)
במסגרת ההיערכות לקראת חג הפסח, נערכה השבוע בבני ברק חלוקת מצרכי מזון ענפה למאות משפחות בעיר, מטעם מפעל הצדקה והחסד שבנשיאות הפוסק הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, גאב"ד מערב בני ברק | הסלים כללו מוצרי יסוד, בשר, מצות ויין, במטרה להקל על הוצאות החג המכבידות | במהלך יום החלוקה הגיע הגרש"א שטרן לביקור במקום. הרב עבר בין עמדות המצרכים ובחן את ההידורים ההלכתיים של המוצרים השונים | צפו בתיעוד (חרדים)
צה"ל הכה בלב איראן עם השמדת ספינות הטילים בים הכספי, בעוד הצפון סופג מטחים ישירים בחיפה ובקריית שמונה. במקביל, סערה בעולם התורה: הנחיות חירום לבחורי הישיבות לקראת בין הזמנים ומעצר דרמטי של אברך במודיעין עילית בחשד להסתה נגד הגיוס (מעייריב)
במעמד מרגש ומרומם, חילק אמש הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך מעטפות "קמחא דפסחא" לאברכי כולל "תשובות והנהגות" שבראשותו | במהלך המעמד הסביר הגר"מ את פשר טרחתו האישית בסיפור ששמע לפני כשמונים שנה מפי הגר"י אברמסקי זצ"ל – סיפור החושף את כובד האחריות על כל צעד ושעל במצוות הצדקה | צפו בתיעוד מהחלוקה (חרדים)
חבורת עסקנים ונגידים שנטלו חלק במיזם האדיר של חלוקת 'קמחא דפסחא' באופן מכובד ונעלה בחצה"ק סקווירא, זכו להתקבל לברכה במעונו של האדמו"ר, כשהאדמו"ר מעניק להם רימון לברכה ומאציל עליהם מברכות קודשו לרוב עליהם ועל בניהם אחריהם, לרוב הצלחה בכל מעשי ידם (חסידים)
לפני ההמראה ללוס אנג'לס: הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, חילק ארבעה מיליון שקלים לכלל חסידי ויז'ניץ בארץ לקראת חג הפסח הקרב ובא | בחג הפסח הוא ישהה בצל אביו האדמו"ר מויז'ניץ בלוס אנג'לס (חסידים)