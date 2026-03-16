דאגת רועה: האדמו"ר מויז'ניץ המריא אתמול למינכן שבגרמניה לצורך טיפול רפואי במטוס פרטי, והוא צפוי לשוב לארה"ק, בעזרת השם, לקראת סוף השבוע.

בנתב"ג, בדרכו אל המטוס, כשהוא יושב ברכבו של הנגיד ר' מתתיהו ישראל גרוזינגר, ביקש האדמו"ר לעצור את הרכב בצד הדרך וקרא אליו את גבאי מפעל 'קמחא דפסחא' וקופת החסד 'להחזיקם ולהחיותם'. באותו מעמד מסר להם מכתב קודש קצר ונדיר, הכתוב כולו בעצם כתב יד קודשו.

תוך כדי מסירת המכתב, התבטא האדמו"ר: "אינני רגוע והנני מודאג אודות קופת ה'קמחא דפסחא'. הכל יודעים את עזרתם לאלפי משפחות לקראת חג הפסח. הנני מבקש מאוד לעזור לי, זה יעניק לי עזרה לבריאותי, ואי"ה אני אכיר להם טובה".

לאחר מכן פצח האדמו"ר בשירת 'יש בורא עולם', והחסידים עברו להיפרד.

הציבור נקרא להמשיך להעתיר בתפילות לרפואתו השלמה והמהירה של האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר, בתוך שאר חולי ישראל.