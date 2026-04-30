השבוע שהיה: איחודים פיצולים ומפלגות חדשות | מביבי ועד טיבי

ברוכים הבאים לסיכום השבוע הפוליטי.

נדמה שהשבוע האחרון במערכת הפוליטית הישראלית קיפל בתוכו חודשים של דרמות לתוך ימים ספורים: מאיחודים פוליטיים נוצצים שהרעידו את המערכת, דרך קרבות בוץ חסרי תקדים ברשתות החברתיות, מפלגות עבר שקמות לתחייה, ועד התערבויות נשיאותיות וסרטוני בינה מלאכותית שעוררו סערה. רגע לפני סוף השבוע שבו ציינו בדיוק חצי שנה לבחירות, עשינו לכם סדר בכל המהלכים, הציטוטים, האיומים והעימותים שעלו פה באתר 'בבלי' בימים האחרונים. את השבוע הפוליטי הקודם סגרנו בחיוך עוקצני מצידו של שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי, שהגיע לישיבת הממשלה מצויד במתנה מקורית לחבריו השרים – "מילון הדיפ סטייט השלם". המסמך הסאטירי, שנכתב לכאורה על ידי "ג. לימון" (המשנה ליועמ"שית), נועד להמחיש בהומור כיצד פקידים משתמשים בשפה גבוהה כדי לתקוע מקלות בגלגלי הממשלה. אין אמון באימון: כך הגיב לפיד ל'סרטון הכושר' שפרסם ראש הממשלה נתניהו | צפו יאיר טוקר | 02.05.26 כדוגמה, המונח "גובשה חוות דעת" תורגם במילון כך: "סגרנו בינינו לבין עצמנו איך לסנדל את הדרג הנבחר, ועכשיו זה מודפס על נייר רשמי שיהפוך את הדעה שלנו לקדושה ובלתי ניתנת לערעור". המסמך הזה הוגש על רקע התסכול העמוק של השרים מהייעוץ המשפטי, במיוחד באותו בוקר שבו נכפה עליהם לדון ולקבל החלטות על לומדי התורה.

בזמן שקרעי חילק מילונים, הלחץ באופוזיציה המשיך לבעבע. יועז הנדל, יו"ר מפלגת 'המילואימניקים' (שהוקמה תוך כדי המלחמה ומתמקדת בגיוס חרדים), נפגש בסביון עם פרופ' ירון זליכה, יו"ר 'המפלגה הכלכלית', כאשר השניים מנסים לבנות איחוד מעניין בין הביטחוניסט לכלכלן.

במקביל, יו"ר כחול לבן בני גנץ פתח את השבוע בהבהרה נחרצת על השמועות לפיהן הוצע לו לפרוש בתמורה לתמיכה בו לנשיאות המדינה אחרי הרצוג, גנץ דחה זאת על הסף: "אנחנו עסוקים בהקמת ממשלה. מי שמפרסם את זה יודע שאני רלוונטי וחזק, ולכן הם מנסים להזיז אותי באמצעות תפקיד".

קמפיין הנדל על הציבור החרדי לצד הקמפיין המקורי של הליכוד

המפץ הגדול של יום ראשון: בנט ולפיד 'ביחד'

ואז הגיע יום ראשון בערב, והטיל פצצה פוליטית של ממש. מלשכת בנט נמסרה ההודעה הדרמטית על "צעד ראשון בתהליך התיקון של מדינת ישראל" – איחוד בין מפלגת 'יש עתיד' של יאיר לפיד ומפלגת 'בנט 2026' של נפתלי בנט, למפלגה אחת תחת השם 'ביחד', כשבנט יעמוד בראשה ללא רוטציה.

הקואליציה פתחה מיד באש כבדה. בליכוד מיהרו לשגר: "גם ביחד זה ברור - הנהג הוא מנסור. בנט ולפיד ילכו שוב עם ברית האחים המוסלמים תומכי הטרור". השרה מאי גולן הייתה חריפה אפילו יותר וסיכמה כי מדובר ב"ברית הדחויים שמתחדשת עם תיאבון של קרוקודיל".

המפלגות החדשות, הרכש של איזנקוט והגמלאים שחוזרים

בזמן שבנט ולפיד חגגו, מפת המפלגות המשיכה להתרחב. מפלגה חדשה בשם 'לימין ציון' הגישה בקשה לרישום אצל רשם המפלגות, עם שלוש מטרות שאפתניות: 1. חידוש דרכה של הציונות הדתית כגורם מאחד. 2. הקמת קואליציה של לפחות 61 חברי כנסת ממפלגות המגדירות עצמן ציוניות. 3. מימוש חזון התחייה הלאומית במדינה יהודית ודמוקרטית שהיא 'מדינת מופת'.

התפתחות מעניינת נוספת הגיעה מכיוונו של דני מירן, אביו של עומרי שנחטף ב-7 באוקטובר מנחל עוז.

מירן, שהפך לדמות מוכרת מאוד בציבור בשל מאבקו למען בנו, עומד להיכנס לפוליטיקה ולעמוד בראש 'מפלגת הגמלאים' המתחדשת. המפלגה, שכזכור רשמה הישג היסטורי ב-2006 עם 7 מנדטים אך מאז נעלמה (גם כשניסתה לרוץ תחת השם 'דור'), מנסה כעת לקום לתחייה ולרכוב על גלי האהדה העצומים לחטופים ובני משפחותיהם בבחירות לכנסת ה-26.

הרמטכ"ל לשעבר לא קפא על השמרים

תחילה, הצליח איזנקוט למשוך אליו את ראש השב"כ לשעבר יורם כהן (איש ציונות דתית שביקר בחריפות את ממשלת נתניהו), למרות שכהן היה קרוב מאוד להצטרפות לבנט. גם ח"כ רם בן ברק (סגן ראש המוסד לשעבר ואיש יש עתיד) סומן כמי שעשוי לעבור אליו.

ביום שלישי צירף איזנקוט גם את שאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר, שמצטרף למתן כהנא, אורית פרקש הכהן וענבר הרוש גיטי. מרידור, אגב, יהפוך לדור שלישי בכנסת (אחרי סביו אליהו ואביו דן).

כדי לנסות ולגנוב מעט את תשומת הלב ממסע הראיונות של בנט, מפלגתו של איזנקוט הוציאה ביום חמישי בבוקר הודעה חגיגית על "הצטרפותה" של עו"ד ענבר יחזקאלי. אלא שבדיקה קלה העלתה שיחזקאלי בכלל הצטרפה למפלגה כבר ב-2022, וההודעה המביכה נועדה נטו לצורכי יחסי ציבור.

המרוץ ליועצים: מגולן לעוצמה יהודית ועד אשד ב'ביחד'

שוק היועצים הפוליטיים סער גם הוא. עופר גולן, יועצו ודוברו הצמוד של ראש הממשלה נתניהו, שהודיע רק לפני שבועיים על סיום תפקידו אחרי כעשור בלשכת רה"מ (במהלכו ניהל שש מערכות בחירות בליכוד) – חצה את הקווים והצטרף לניהול מערך האסטרטגיה של 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר.

מהצד השני של המפה, מפלגת 'ביחד' של בנט ולפיד גייסה לשורותיה את ניצב בדימוס עמי אשד, שישמש כאחראי טוהר הבחירות במפלגה. עבור אשד, שהודח מתפקידו כמפקד מחוז ת"א במשטרה על רקע הטיפול הרך לטענת הממשלה ב'מחאת קפלן'.

אגב 'ביחד', המיתוג החדש של בנט ולפיד כמעט ונתקל במכשול משפטי, כאשר מפלגת מדף בשם 'ביחד נצליח' שלחה מכתב התראה הדורש מבנט ולפיד לחדול מהשימוש בשם, בטענה להטעיית הציבור בניגוד לסעיף 8(א)(1) לחוק המפלגות. עם זאת, ביום חמישי יו"ר ועדת הבחירות, השופט נעם סולברג, דחה את העתירה ואישר לבנט ולפיד להשתמש בשם.

כולם יורים על בנט ונהגי המוניות ממהרים לתמוך

חזרתו של בנט למרכז הבמה הפכה אותו ליעד המרכזי לתקיפות. ח"כ יואב בן צור מש"ס עלה למתקפה חריפה ברדיו 'קול ברמה': "בנט מתחיל בקול רעש גדול... וצולל לפחות מדו ספרתי. אין לו בייס קולות, לא ימין ולא שמאל. הוא לא ביטחוניסט, לא מבין בכלכלה... הוא החליף חמש מפלגות ומכר את כל הערכיו. עם אדם כזה שאינו יציב עושים עסקה? הוא יכול לנהל מדינה?".

באופן פרדוקסלי (או שלא), דווקא בשמאל הקיצוני השאירו לו פתח. ח"כ עופר כסיף מחד"ש הפתיע כשלא שלל תמיכה בבנט לראשות הממשלה: "תלוי בקווי היסוד... אנחנו לא נישאר על הגדר, נעשה הכל כדי להיפטר מממשלה כהניסטית".

גם ח"כ ואליד טאהא מרע"מ, גיחך על הצהרותיו של בנט שלא יישב איתם שוב: "גם בעבר הוא אמר שלא יקים ממשלה עם רע"מ ועם לפיד – נתראה אחרי הבחירות".

ההפתעה הגיעה מח"כ משה גפני מ'דגל התורה', שחשף כי בנט פנה אליו לפני כמה חודשים וביקש להיפגש איתו, אך בנט עצמו ביטל את הפגישה ברגע האחרון כשהחליט "ללכת על הראש של החרדים".

מנהיג נהגי המוניות, כפיר בן זינו, שראה את צרת בנט, מיהר לתמוך ולאיים על השרה מירי רגב וחברי הכנסת של הליכוד: "יש פריימריז... אתם תראו דברים שלא ראיתם בחיים. כל אלו שיצביעו בעד החוק [חוק אובר. ד.ק.], כבר לא יהיו בכנסת הבאה". הוא הבטיח שנהגי המוניות יעבירו 4 מנדטים למפלגה אחרת כנקמה, ורמז: "בעבר עברנו לבנט".

סרטוני AI ומלחמות רשת סוערות

קרב תודעתי חריף נרשם השבוע גם ברשתות. נתניהו פרסם סרטון AI תחת הכותרת "מורידים את המסכות", בו נראים בנט ולפיד בשיחה ידידותית, כשפניהם מתחלפות לאט לאט בפרצופיהם של מנסור עבאס ואחמד טיבי, ולבסוף מופיע גם יאיר גולן.

התגובות לא איחרו לבוא: גולן עקץ – "יפה שאתה לומד להכין סרטוני בינה מלאכותית. אלה כישורים שיעזרו לך מאד כשתצטרך לחפש עבודה חדשה בקרוב". ח"כ מירב בן ארי מיש עתיד תקפה את העיתוי: "ראש ממשלה באמצע מלחמה שלא נגמרת, אזעקות, הורים יושבים שבעה...".

אבל המלחמה האמיתית של השבוע שייכת לבני גנץ והשרה עידית סילמן. זה התחיל כשגנץ צייץ תמונה קודרת של נתניהו עם בן גביר, גולדקנופף וסילמן, וכתב: "אם אתם רוצים להחליף את האנשים שבתמונה, הפתרון הוא ממשלה רחבה". סילמן הגיבה במתקפה אישית קטלנית: "בני גנץ, אתה חושב שהציבור מטומטם? אתה שמאל על מלא". והיא הבטיחה: "על אפך וחמתך - הימין ינצח שוב!".

גנץ, בהתבטאות חריגה בחריפותה, הוריד את הכפפות ואיים בחזרה: "עידית, את שקרנית - מה שאני עשיתי למען ביטחון ישראל לא תעשי גם עוד 100 שנים. את גם פחדנית - אחרת היית מסירה חסינות והיינו מתראים בבית משפט". והוא קינח באיום מרומז: "מעוניינת שאוציא את כל הדברים הטובים שכתבת לי כשר ביטחון? תחשבי על הכל ותחזרי אלי".

סוגרים את השבוע הפוליטי עם סערה בוועדת הבחירות

את השבוע הסוער הזה סגרנו עם מכתב דרישה דרמטי ששיגר הליכוד לשופט נעם סולברג, סביב כהונתה של מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס. הסיפור התחיל כשמבקר המדינה המליץ לקצוב את כהונתה של עדס (שמכהנת מ-2010). בספטמבר, כשהתכוונו ליישם זאת, עדס איימה שתפרוש באופן מיידי ולא תשלים את כהונתה. האופוזיציה נזעקה (ולפיד אף שלח מכתב לסולברג), בטענה שפרישתה בתקופת בחירות תפגע בטוהר ההליך.

השבוע נחשף בתקשורת הכללית כי לפני כ-8 חודשים, נשיא המדינה יצחק הרצוג התקשר אישית לשופט סולברג וביקש ממנו, בצעד חריג, שלא לקצוב את כהונתה של עדס מתוך חשש לפגיעה באמון הציבור. בסופו של דבר, סולברג אכן החליט בנובמבר להאריך את כהונתה בשתי מערכות בחירות נוספות. כעת, בליכוד מגדירים את פניית הנשיא הרצוג כ"מטרידה מאוד" וטוענים כי הדבר יוצר רושם שדעתו של השופט שונתה בעקבות ההתערבות.

שבוע פוליטי עמוס לעייפה, ורק התחלנו.

נהיה פה בכל יום חמישי, מעכשיו ועד ליום הבוחר בעוד חצי שנה.