הליכוד דורש מסולברג לחשוף שיקולים בפרשת מנכ"לית ועדת הבחירות

מפלגת הליכוד פנתה היום (חמישי) ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג, בדרישה חריפה לחשוף את מלוא המידע והשיקולים שעמדו בבסיס ההחלטה להאריך את כהונתה של עו"ד אורלי עדס כמנכ"לית הוועדה. הפנייה מגיעה על רקע פרסומים בתקשורת לפיהם נשיא המדינה, יצחק הרצוג, התערב באופן אישי בנושא בשיחה טלפונית עם השופט סולברג.

באמצעות עו"ד אילן בומבך, שיגרה המפלגה מכתב רשמי תחת הכותרת "השלכותיה של התערבות מדאיגה בקבלת ההחלטה". במכתב נטען כי חשיפת פנייתו של הנשיא "נוטעת בלב הקורא הסביר את הרושם כי דעת כבודו נטתה לסיום כהונת המנכ"לית, אך שבמורד הדרך השתנתה, מבלי שגולו לציבור מלוא הנתונים והשיקולים".

הרקע: המלצת המבקר והאיום בהתפטרות

הפרשה החלה בעקבות המלצת דוח מבקר המדינה לקצוב את כהונת מנכ"לית הוועדה, המכהנת בתפקיד מאז שנת 2010. השופט סולברג שקל לאמץ את ההמלצה כך שעדס תסיים את תפקידה כשנה לאחר מערכת הבחירות הנוכחית.

בספטמבר האחרון פורסם כי בתגובה לכוונה לקצוב את כהונתה, הודיעה עו"ד עדס כי בכוונתה לפרוש מתפקידה באופן מיידי מבלי להשלים את הכהונה שנקצבה. הודעה זו עוררה ביקורת ציבורית חריפה, בעיקר מצד מפלגות האופוזיציה, שטענו כי פרישת מנכ"לית מנוסה בתקופת בחירות רגישה תפגע בתקינות ההליך ובאמון הציבור. ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, אף שלח מכתב לסולברג וביקש ממנו להימנע מצעדים שיביאו לפרישתה.

חשיפת התערבות נשיא המדינה

על פי המידע שנחשף הבוקר בתקשורת הכללית, נשיא המדינה יצחק הרצוג פנה לפני כשמונה חודשים לשופט סולברג ושוחח איתו טלפונית. בשיחה יוצאת דופן זו, ביקש הנשיא מסולברג שלא לקצוב את כהונתה של עדס, מתוך חשש שפרישתה המיידית תפגע באמון הציבור בבחירות.

בעקבות ההתפתחויות הללו, החליט בסופו של דבר השופט סולברג בנובמבר האחרון להאריך את כהונתה של עדס בשתי קדנציות נוספות – למערכת הבחירות לכנסת ה-26 ולזו שאחריה לכנסת ה-27.

פירוט דרישות הליכוד

במכתב הרשמי מציגה מפלגת הליכוד מספר דרישות מפורשות. ראשית, המפלגה מבקשת לדעת מה עמד ביסוד ההחלטה להאריך את הכהונה, תוך ציון כי קודם לכן נטה השופט להקים ועדת איתור למינוי מנכ"ל חדש בהתאם להמלצות מבקר המדינה.

המכתב מגדיר את פניית הנשיא כ"מטרידה מאוד", שכן מדובר בפנייה אישית מבעל אישיות ממלכתית בעניין הנתון בתוך הליכי קבלת ההחלטות בוועדה. הליכוד דורש לקבל את כל הפרוטוקולים, סיכומי הפגישות, ההתכתבויות והחלטה המנומקת, וכן פירוט של כל הגורמים שנשמעו בנושא ועמדתם.

בנוסף, הליכוד דורש לכנס את מליאת הוועדה ולהזמין את מבקרת הפנים שהתפטרה לאחר שנה בתפקיד, כדי לברר האם נתקלה בחסמים בביצוע עבודתה.

המתיחות הפוליטית והתגובות

בדיון פנימי שנערך השבוע בהשתתפות השרים יואב קיש ושלמה קרעי, מנכ"ל הליכוד דוד שרן וח"כ עמית הלוי, אמר עו"ד בומבך: "המנכ"לית עדס – היא תמיד נגדנו". באופוזיציה טוענים מנגד כי הליכוד מנסה לערער את אמון הציבור בוועדה כדי להכין את הקרקע למקרה של הפסד בבחירות.

שר התקשורת שלמה קרעי מסר בתגובה לחשיפה: "האירוע הזה חמור מאוד. כשנשיא המדינה מתערב מאחורי הקלעים, בשיחה חשאית ולא בשקיפות, זה כבר לא 'שמירה על המוסדות הממלכתיים' אלא השפעה פסולה. אם יו"ר ועדת הבחירות נשבר תחת לחצים כאלה, עולה שאלה אמיתית על היכולת שלו לעמוד בלחצים כבדים בהרבה ביום פקודה".

מבית הנשיא נמסר בתגובה: "נשיא המדינה פועל ככל יכולתו כל הזמן על מנת לשמור על המוסדות הממלכתיים, ובכלל זה ועדת הבחירות המרכזית. תפקידה קריטי לדמוקרטיה הישראלית. הנשיא מעריך מאוד את עבודת הוועדה ואת עובדי הוועדה וכמובן את כבוד השופט סולברג העומד בראשה, ואת מנכ"לית הוועדה שעושה את מלאכתה נאמנה שנים רבות".

מלשכת השופט נעם סולברג נמסר: "בסוגיית קציבת הכהונה לא עמד על הפרק שיקול פוליטי כלשהו". ממדובר ועדת הבחירות המרכזית נמסר בעניין מבקרת הפנים: "מדובר היה בעובדת שעבדה זמן קצר במשרה חלקית והגישה דוח ביקורת מלא ללא חסמים".

ממפלגת הליכוד נמסר: "אנחנו מוטרדים ממה שקורה בוועדה, אחריותנו לוודא ולשאול שאלות". כידוע, ועדת הבחירות המרכזית מהווה את הגוף האחראי על ניהול הבחירות במדינת ישראל, והאמון הציבורי בה הוא יסוד מרכזי בתקינות המערכת הדמוקרטית.