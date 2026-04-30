סולברג דחה עתירה נגד שם המפלגה • בנט ולפיד ימשיכו בשם 'ביחד'

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, דחה הבוקר (חמישי) את העתירה שהגישה מפלגת 'ביחד נצליח' נגד השימוש של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויו"ר האופוזיציה יאיר לפיד בשם 'ביחד' למפלגה המאוחדת שלהם. בכך הסתיים הסיבוך המשפטי שאיים לסבך את השקת המפלגה החדשה.

כזכור, מיד לאחר ההכרזה על האיחוד בין בנט ולפיד תחת השם 'ביחד', שלחה מפלגת 'ביחד נצליח' מכתב התראה משפטי בו טענה כי השימוש בשם זהה או דומה מהווה הטעיה של הציבור ומנוגד להוראות חוק המפלגות. עורך הדין שי מ' מרקוס, שייצג את המפלגה, דרש להפסיק את השימוש בשם באופן מיידי.

במכתב ההתראה צוין כי כבר בשעות הערב של יום ההכרזה החלו להופיע פרסומים ממומנים במנועי חיפוש תחת השם החדש. בין היתר הופיעה תוצאה ממומנת שכללה את המילים: 'נפתלי בנט בראשות מפלגת ביחד - בנט ולפיד. שותפות שעובדת ביחד'. לטענת העותרים, הדבר יצר בלבול בקרב הציבור והטעיה לגבי זהות המפלגה.

השופט סולברג בחן את הטענות ומצא כי אין בהן כדי למנוע את השימוש בשם. הפסיקה מאפשרת כעת לבנט ולפיד להמשיך בקמפיין תחת השם 'ביחד' ללא מכשולים משפטיים, לקראת מערכת הבחירות הצפויה.

לפי סולברג גם עדיין לא הוגשה הרשימה של בנט לכנסת ועדיין אין בשם 'ביחד' שמופיע בקמפיין שלהם הגדרה כמפלגה, וגם אין תעמולת בחירות של ״ביחד נצליח״ שיכולה להיפגע לטענתו מהמפלגה החדשה של בנט.