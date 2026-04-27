מפלגת "ביחד נצליח" היא מפלגה יהודית-ערבית משותפת שנרשמה ב-2022, במקור תחת השם "המחנה למען אזרחים ותיקי ישראל". המפלגה מובילה מודל ייחודי של שותפות ניהולית המשלבת הנהגה עסקית ואסטרטגית עם פעילות שטח נרחבת. בראש המפלגה עומד אבי שקד, איש עסקים ויזם הייטק ממייסדי חברת 888, לצד דראר אמריח, יזם ופעיל חברתי מתמרה המשמש כמזכ"ל המפלגה. המפלגה מפעילה מטה מרכזי בתמרה ופעילים בלמעלה מ-45 יישובים ברחבי הארץ.

ההנהגה המשולשת של המפלגה כוללת את אבי שקד כיו"ר, פעיל מדיני ותיק בן למעלה מ-40 שנות פעילות לקידום קשרים בין ישראלים לפלסטינים, שהיה מעורב ביוזמת ז'נבה. דראר אמריח, המזכ"ל, מוביל קו אידיאולוגי הדוגל בהשתלבות ערביי ישראל בממשלה ובמוקדי קבלת ההחלטות, ולא רק בכנסת. יורם דורי, מייסד המפלגה ובעל המקום השלישי ברשימה, הוא אסטרטג פוליטי בכיר שכיהן כיועצו הקרוב של הנשיא שמעון פרס במשך שנים רבות.

המפלגה מציבה בראש סדר העדיפויות שלה את נושא הביטחון והפשיעה, תוך הגדרת הטיפול השורשי באלימות ובפשיעה בחברה הערבית כצורך לאומי. המפלגה רואה בכך לא רק בעיה פנימית של החברה הערבית, אלא אתגר ביטחוני וחברתי כולל הדורש התייחסות ממלכתית מקיפה. גישה זו משקפת את הניסיון העסקי והניהולי של מנהיגי המפלגה בטיפול בבעיות מורכבות.

בתחום השותפות האזרחית, המפלגה פועלת לקידום שוויון מלא, צמצום פערים חברתיים-כלכליים וחיזוק מדינת הרווחה. המפלגה רואה בשילוב מלא של החברה הערבית במשק ובחברה הישראלית תנאי הכרחי לחיזוק המדינה כולה. המודל שהיא מציעה הוא של "שותפות ניהולית" המבוססת על ניסיון עסקי ומקצועי, ולא רק על ייצוג פרלמנטרי.

במישור המדיני, המפלגה חותרת לפתרון של שתי מדינות לשני עמים ולביטחון אזורי. גישה זו משקפת את הרקע של אבי שקד כפעיל ותיק בתהליכי השלום ואת החזון של שותפות יהודית-ערבית אמיתית. המפלגה רואה בפתרון המדיני תנאי להשגת ביטחון ארוך טווח ולחיזוק הדמוקרטיה הישראלית.

בתחום החברה והחוק, המפלגה דוגלת בהפרדת דת ומדינה, הגנה על איכות הסביבה וחיזוק ערכי הדמוקרטיה והשקיפות. המפלגה ממשיכה גם את המחויבות המקורית שלה להבטחת חיים בכבוד לאזרחים ותיקים, כפי שבא לידי ביטוי בשמה המקורי. שילוב זה של נושאים חברתיים, סביבתיים ודמוקרטיים משקף את החזון הרחב של המפלגה לחברה ישראלית מתוקנת ושוויונית יותר.