בבלי
סיבוך משפטי

מפלגת 'ביחד נצליח' שולחת מכתב התראה לבנט ולפיד: 'השם שלנו'

לוגו מפלגת 'ביחד' של בנט ולפיד (צילום מסך)

בסיבוך משפטי בלתי צפוי, קיבלו הבוקר (שני) ראשי הממשלה לשעבר ו מכתב התראה משפטי מטעם מפלגת ' נצליח', הדורשת מהם להפסיק את השימוש בשם 'ביחד' למפלגה המאוחדת שהוקמה אמש.

המכתב, שנשלח על ידי עורך הדין שי מ' מרקוס בשם מפלגת '', מציין כי השימוש בשם זהה או דומה מהווה הטעיה של הציבור ומנוגד להוראות סעיף 8(א)(1) לחוק המפלגות, תשנ"ב-1992. המכתב הופנה הן למפלגת 'בנט 2026' והן למפלגת 'יש עתיד', עם דרישה ברורה להפסיק את השימוש בשם.

פרסומים ממומנים כבר ברשת

על פי המכתב, כבר בשעות הערב של אתמול החלו להופיע פרסומים ממומנים במנועי חיפוש תחת השם החדש. כך למשל, הופיעה תוצאה ממומנת שזו לשונה: 'נפתלי בנט בראשות מפלגת ביחד - בנט ולפיד. שותפות שעובדת ביחד – ביחד מתייצבים מאחורי בנט למען עתיד המדינה. מנהיגות שפויה-ליברלית, מנוסה ובלי אגו'.

עורך הדין מרקוס טוען במכתב כי 'החלטתכם לעשות שימוש בשם זה והפרסומים הנ"ל מהווים הטעיה של הציבור, משום שאין כיום מפלגה בראשות מר נפתלי בנט אשר שמה הוא ביחד'. הוא מוסיף כי 'הדבר מהווה הטעיה חמורה לאור העובדה שהחלטתם לעשות שימוש בשמה של מרשתי'.

יאיר לפיד במסיבת העיתונאים עם בנט (צילום מסך)

הסיבוך הראשון לאיחוד

המהלך המשפטי מהווה את הסיבוך הראשון לאיחוד הדרמטי שהוכרז אמש בין בנט ולפיד. כזכור, במסיבת העיתונאים המשותפת הכריזו השניים על הקמת מפלגה מאוחדת תחת השם 'ביחד', בהנהגת בנט, תוך שהם מדגישים את הצורך באחדות פוליטית.

האיחוד זכה לתגובות מגוונות בזירה הפוליטית. גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת 'ישר!', פנה הבוקר לראשי מפלגות גוש התקווה בקריאה לסנכרון ותיאום מלא, תוך שהוא מדגיש את הצורך ב-61 קולות ציוניים וממלכתיים.

כעת, נותר לראות האם בנט ולפיד יבחרו לשנות את שם המפלגה או להתמודד עם ההליכים המשפטיים. מכתב ההתראה מסומן כ'דחוף' ומופנה לשתי המפלגות של בנט ושל לפיד, גם יחד.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר