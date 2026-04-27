מפלגת 'ביחד נצליח' שולחת מכתב התראה לבנט ולפיד: 'השם שלנו'

בסיבוך משפטי בלתי צפוי, קיבלו הבוקר (שני) ראשי הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויאיר לפיד מכתב התראה משפטי מטעם מפלגת 'ביחד נצליח', הדורשת מהם להפסיק את השימוש בשם 'ביחד' למפלגה המאוחדת שהוקמה אמש.

המכתב, שנשלח על ידי עורך הדין שי מ' מרקוס בשם מפלגת 'ביחד נצליח', מציין כי השימוש בשם זהה או דומה מהווה הטעיה של הציבור ומנוגד להוראות סעיף 8(א)(1) לחוק המפלגות, תשנ"ב-1992. המכתב הופנה הן למפלגת 'בנט 2026' והן למפלגת 'יש עתיד', עם דרישה ברורה להפסיק את השימוש בשם.

פרסומים ממומנים כבר ברשת

על פי המכתב, כבר בשעות הערב של אתמול החלו להופיע פרסומים ממומנים במנועי חיפוש תחת השם החדש. כך למשל, הופיעה תוצאה ממומנת שזו לשונה: 'נפתלי בנט בראשות מפלגת ביחד - בנט ולפיד. שותפות שעובדת ביחד – ביחד מתייצבים מאחורי בנט למען עתיד המדינה. מנהיגות שפויה-ליברלית, מנוסה ובלי אגו'.

עורך הדין מרקוס טוען במכתב כי 'החלטתכם לעשות שימוש בשם זה והפרסומים הנ"ל מהווים הטעיה של הציבור, משום שאין כיום מפלגה בראשות מר נפתלי בנט אשר שמה הוא ביחד'. הוא מוסיף כי 'הדבר מהווה הטעיה חמורה לאור העובדה שהחלטתם לעשות שימוש בשמה של מרשתי'.