לומד תורה ( צילום: רחל אלרואי/Flash90 )

בצל הסערה סביב חוק הגיוס והסנקציות הכלכליות שהוטלו לאחרונה על לומדי תורה, מתגבשת כעת בלשכת היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, עמדה משפטית נוספת שעלולה להוות מכה קשה לעולם התורה. על פי הנמסר, היועמ"שית מקדמת עמדה שתוגש לבית המשפט העליון, לפיה יש להפסיק את מתן זיכויי המס על תרומות למוסדות תורה שבהם לומדים תלמידים החייבים בגיוס.

המהלך מגיע בעקבות עתירה שהגישה תנועת "ישראל חופשית" לבג"ץ, בדרישה לבטל את ההטבות הניתנות לתורמים למוסדות תורה. כידוע, תורם המעביר כספים לעמותה בעלת אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, זוכה להחזר כספי משמעותי מהמדינה - הטבה המהווה תמריץ קריטי עבור נדיבי עם ומאפשרת לישיבות ולכוללים לגייס מיליארדי שקלים מדי שנה. רשות המסים תמפה את היקף התרומות הבוקר דווח בעיתונות הכלכלית, כי בדיון שהתקיים לאחרונה אצל היועצת המשפטית לממשלה בהשתתפות מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ, סוכם שהרשות תבצע עבודת מטה מקיפה למיפוי היקף התרומות המגיעות למוסדות התורה. עבודה זו נועדה לשמש כתשתית לתשובת המדינה לעתירה, ובימים אלו פונה המדינה לבג"ץ בבקשת ארכה עד לסוף חודש מאי כדי להשלים את איסוף הנתונים. בבקשת הארכה נכתב במפורש כי לדעת היועמ"שית, בהתאם לפסיקות בג"ץ האחרונות, המדינה מנועה מלסייע כלכלית - גם אם בדרך עקיפה של הטבת מס - למוסדות שתלמידיהם אינם מתגייסים. עמדה זו מבוססת על פסקי הדין האחרונים של בית המשפט העליון בנושא חובת הגיוס, ומהווה המשך ישיר לשורת ההחלטות המשפטיות נגד הציבור החרדי.

פוניבז' ( צילום: שוקי לרר )

רצף של סנקציות כלכליות

המהלך הנוכחי מצטרף לשורת החלטות קשות שהתקבלו לאחרונה בבתי המשפט ובמשרדי הממשלה. רק בשבוע שעבר הורה בג"ץ למדינה להתחיל ביישום סנקציות כלכליות נרחבות, הכוללות שלילת הנחות בארנונה, בתחבורה הציבורית, וביטול סבסוד מעונות היום עבור משפחות של לומדי תורה.

השופט נעם סולברג, שעמד בראש ההרכב שקבע את הסנקציות, ציין בפסק דינו כי בית המשפט נאלץ לנקוט בצעדים אופרטיביים אלו לאחר שהממשלה לא פעלה לגבש סנקציות כלכליות בעצמה כפי שבית המשפט דרש בחודשים האחרונים. כעת, נראה כי שלילת הזיכוי ממס לפי סעיף 46 היא הצעד הבא במערכה נגד תורת ישראל.

השופט סולברג בבית המשפט העליון ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

פגיעה אנושה באפיק הכנסות מרכזי

הישיבות והכוללים בארץ נשענים על שני מקורות תקציב עיקריים: תקציב המדינה ותרומות פרטיות. שלילת ההטבה על תרומות עלולה להוביל לירידה משמעותית בנכונות התורמים להעביר כספים, שכן החזר המס מהווה חלק משמעותי מהתמריץ לתרומה. במערכת הממשלתית מעריכים כי מוסדות התורה מגייסים בדרך זו מיליארדי שקלים מדי שנה, וביטול ההטבה עלול לפגוע ישירות ביכולתם להחזיק את מוסדותיהם.

בעולם התורה מביעים דאגה עמוקה מהמהלך, שנתפס כחלק ממגמה רחבה יותר של פגיעה כלכלית בלומדי תורה ובמשפחותיהם. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, ד"ר גיל לימון, דרש השבוע מהממשלה קבלת החלטות אופרטיביות מיידיות להטלת סנקציות נוספות, תוך שהוא מדגיש כי "חלפו חמישה חודשים מהמועד בו ניתן פסק הדין" וכי על הממשלה לפעול בהקדם.

יצוין כי המהלך מעורר שאלות משפטיות מורכבות, שכן זיכוי המס ניתן לתורם ולא למוסד עצמו, והשאלה היא האם ניתן לשלול הטבה אישית מאזרח בשל מעמדו של מוסד אליו הוא תורם. עם זאת, מעמדת היועמ"שית עולה כי לדעתה, מדובר ב"מימון עקיף" המעודד אי-גיוס, ולכן יש לבטלו.

יצויין כי לצד הכאב בקרב הציבור החרדי בעקבות המהלכים המשפטים שנועדו לעקור את לומדי התורה מבית המדרש, גם גורמים מסורתיים זועמים על הצעדים בהם נוקטת היועצת המשפטית, כאשר אחד מהם כותב הבוקר, ספק בציניות ספק ברצינות, כי השלב הבא הוא "איסור טיפול רפואי ללומדי תורה".