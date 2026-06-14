בג"ץ פיטורי השר בן גביר: זו הבקשה החריגה של היועמ"שית

התפתחות משפטית משמעותית בעתירות בפיטוריו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. הרכב מורחב ומיוחד של תשעה שופטי בג"ץ נעתר הבוקר (ראשון) לבקשת דחייה במסגרת שני ההליכים המאוחדים המנוהלים בנושא , וקבע כי בהתחשב בנסיבות העניין, תינתן ארכה להגשת התגובות והערות הגורמים הרלוונטיים עד ליום רביעי, ה-2 ביולי 2026.

על החלטת הביניים חתומים בכירי השופטים בבית המשפט העליון, ובהם הנשיא יצחק עמית, המשנה לנשיא נעם סולברג, לצד השופטים דפנה ברק-ארז, דוד מינץ, יעל וילנר, עופר גרוסקופף, אלכס שטיין, חאלד כבוב ויחיאל כשר.

מעבר למתן הארכה הפורמלית, שופטי ההרכב המורחב בחרו לשגר מסר ברור ומחייב לגורמים המעורבים בתיק, וכתבו בהחלטתם כי טוב יעשו הגורמים הרלוונטיים אם יפעלו להעברת ההערות שלהם עוד קודם למועד המבוקש שצוין בפסקה השלישית לבקשה.

הציפייה של שופטי בג"ץ להקדמת התגובות מאותתת על הרצון למנוע סחבת מיותרת בתיק בעל הרגישות הציבורית והפוליטית הגבוהה, במטרה לקדם את הדיון המשפטי בעתירות העקרוניות הנוגעות לכהונת השר בהקדם האפשרי. במסגרת ההליך המורכב מיוצגים הצדדים על ידי שורה של משפטנים בולטים, כאשר בשם העותרים מוביל עורך הדין גלעד ברנע, ומהצד השני, בשם המשיבים, מופיעות עורכות הדין שוש שמואלי ומתניה רוזין.

החלטת בג"ץ להעניק ארכה מגיעה על רקע מבוי סתום מוחלט במגעים בין הצדדים. כזכור, לצד הקביעה העקרונית של השופטים לפיה השר לא יפוטר בשלב זה, הם הורו לנציגיו של בן גביר לקיים דיונים ישירים עם היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, במטרה לגבש הסכמות ונהלים ברורים שיביאו להפסקת התערבותו הפוליטית בעבודת המשטרה.

אלא שבפועל, המשא ומתן התברר ככישלון חרוץ כאשר הצדדים קיימו שתי פגישות בלבד, שתיים נוספות בוטלו, והבנות טרם הושגו. המערכת המשפטית מעריכה כי בג"ץ לא יאפשר גרירת רגליים אינסופית, וידרוש לראות התקדמות ממשית תוך הצבת מסגרת זמנים קשוחה ונוקשה בהרבה מזו שהייתה נהוגה עד כה.