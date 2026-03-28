כָּל דִצְרִיךְ יֵיתֵי וְיִפְסַח "מאות סלים ופיקוח הלכתי צמוד": הפוסק הגרש"א שטרן חילק 'קמחא' לתושבי ב"ב במסגרת ההיערכות לקראת חג הפסח, נערכה השבוע בבני ברק חלוקת מצרכי מזון ענפה למאות משפחות בעיר, מטעם מפעל הצדקה והחסד שבנשיאות הפוסק הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, גאב"ד מערב בני ברק | הסלים כללו מוצרי יסוד, בשר, מצות ויין, במטרה להקל על הוצאות החג המכבידות | במהלך יום החלוקה הגיע הגרש"א שטרן לביקור במקום. הרב עבר בין עמדות המצרכים ובחן את ההידורים ההלכתיים של המוצרים השונים | צפו בתיעוד (חרדים)

חר חיים רוזנבוים בבלי | י' בניסן | 28.03.26