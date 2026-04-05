המוני אדמו"רים ורבנים נהרו בערב פסח לאחר חצות היום למאפיית "טיב המצות" בבני ברק, כדי לאפות "מצות מצווה" בחבורה • בין המשתתפים נצפו האדמו"ר משבט הלוי, הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, רבה של מערב בני ברק, והגאון רבי מרדכי גרוס, גאב"ד חניכי הישיבות • הרגע שעורר עניין, דומ"ץ בעלזא, הגאון רבי יעקב גרינוולד, פשט את השטריימל במהלך האפייה מחשש חמץ • צפו בתיעוד (חרדים)
במסגרת ההיערכות לקראת חג הפסח, נערכה השבוע בבני ברק חלוקת מצרכי מזון ענפה למאות משפחות בעיר, מטעם מפעל הצדקה והחסד שבנשיאות הפוסק הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, גאב"ד מערב בני ברק | הסלים כללו מוצרי יסוד, בשר, מצות ויין, במטרה להקל על הוצאות החג המכבידות | במהלך יום החלוקה הגיע הגרש"א שטרן לביקור במקום. הרב עבר בין עמדות המצרכים ובחן את ההידורים ההלכתיים של המוצרים השונים | צפו בתיעוד (חרדים)
בהיכל ישיבת 'אמרי חיים' ויז'ניץ המעטירה בבני ברק, נחגגה שמחת שבע ברכות לרגל נישואי בן מנהל הישיבה, הרה"ג ר' אפרים פישל הגר, עב"ג הכלה נכדת הגה"צ רבי זאב ארנסטר, אב"ד קריית 'מאור החיים' בירושלים | את השמחה פיארו בהופעתם הכבודה רבנים רמי מעלה, הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד החסידות. הגה"צ גאב"ד מאקאווא. המשפיע הרה"צ ר' נחמן בידרמן. הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, ועוד (עולם הישיבות)
בני משפחתו ותלמידיו של הפוסק הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, שהתאספו לשבות במחיצתו בשבת חנוכה, זכו עם צאת השבת ומיד לאחר ההבדלה לחזות בנועם עבודתו בהדלקת נרות החנוכה | טרם המעמד זימרו הנוכחים שירי רגש והתעוררות כהכנה למצווה (חרדים)
ב'תלמוד התורה' הכלל חסידי בבני ברק, 'מתיבתא', העומד תחת נשיאות הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, גאב"ד מערב ב"ב, נחוגה ברוב פאר והדר מסיבת ה'חומש סעודה', בהשתתפות זקני והורי התלמידים, ביניהם האדמו"רים מאוז'רוב, אלכסנדר, ביטשקוב, קודינוב, ראחוב, שבט הלוי, ועוד רבנים רומי מעלה מזקני התלמידים | צפו בתיעוד (חרדים)
תיעוד ענק: גדולי ישראל, אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות, יצאו בהמוניהם בשבוע האחרון, כחום היום, לקצור חיטים לקראת חג הפסח שנת תשפ"ו, בשדה החיטים בלטרון | הרבנים עמלו בעצמם בטרחה של מצווה כשהם קוצרים ברינה את היבול תוך שירה וזימרה מתוך חביבות יתירה למצוות ישראל | שוקי לרר התמקם מבעוד מועד בשדה, ומגיש תיעוד מרהיב (חרדים)
כשוך רגל מהשוק, סמוך לחצות הלילה, בזמן שבכל בתי בני ישראל בכל קצוי תבל סיימו את ההכנות לקראת חג הפסח, רבתה השמחה במעונו של האדמו"ר מתולדות משה בירושלים, עת באה בתו הכלה בברית האירוסין עם ב"ג החתן, נכד הפוסק הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, רב מערב ב"ב ונין האדמו"ר מערלוי זצ"ל | צפו בשמחת הווארט במעונו של הרבי (חסידים)
קהל רב נטל חלק בשמחת אירוסי נכדתו של הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, גאב"ד מערב בני ברק ואב"ד מתיבתא, הכלה בת לבנו הרה"ג ר' דניאל שטרן, עם החתן בן האדמו"ר מקוידינוב, חתן אדמו"ר מנאראל | השמחה נערכה בבית המדרש 'מתיבתא' בהשתתפות אדמו"רים ורבנים שעלו ובאו לאחל ברכת מזל טוב למחותנים (חסידים)