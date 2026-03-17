השלב האחרון במסע ההיסטורי של גדולי ישראל התקיים בפייב טאונס שבצפון אמריקה, שם נערכו כינוסים ודינרים רבי-רושם במעונם של נדיבי עם | עם חזרתו של הגרמ"ה הירש לישראל, חיכו לו בכירי הישיבות בנתב"ג למעמד קבלת פנים מכובד | תיעוד וסיקור (עולם הישיבות)
לאורך כל יום חמישי הסתובבו וטרחו גדולי ישראל ופגשו מאות נגידים בעיר ברוקלין • לראשונה הופיע מרן הראשון לציון רבי יצחק יוסף בדינר לטובת קרן עולם התורה • בליל שישי התקיים דינר חסידי גדול בבית הנגיד ר' שמשון פשערהאפער • ביום שישי גם כן נמשך המסע. צילום: אלי קובין.