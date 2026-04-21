קרוב לארבע מאות בני עליה מכל רחבי צרפת התכנסו ביום חמישי האחרון בפריז למעמד מיוחד, שסיכם את הפעילות הענפה ברשת "ישיבות בין הזמנים" שפעלה בכ-20 קהילות ברחבי צרפת. וכהכנה לקראת פתיחת זמן הקיץ.

המעמד נערך על ידי ארגון "תורת יעקב", בראשות הרב מאיר גטה, אשר הפעיל את רשת "ישיבות בין הזמנים" ומשקיע רבות בליווי וחיזוק בני הישיבות יוצאי צרפת בארץ ישראל וברחבי צרפת. את האירוע קיים הארגון בשיתוף "לומדי התורה – פלדרין" (C.E.K.A) בפריז בראשות הרב יעקב טואטי.

האירוע התקיים בבניין "קנין אברהם" ע"ש רבי אברהם הררי ז"ל. את המעמד פיאר בנוכחותו ראש הישיבה, הגאון הרב יצחק כץ, מגדולי הרבנים בצרפת כבר שנים רבות.

במהלך המעמד נשא ראש הישיבה דברי חיזוק, בהם עמד על האחריות הרובצת על כתפי בני הישיבות בדורנו. בדבריו עורר את הבחורים לשאוף לגדלות בתורה ולהתמיד בלימוד, כשהוא מציין כי עתיד עולם התורה בצרפת נשען על עמלם.

את המעמד כיבד בהשתתפותו אב״ד ליאון, הגאןן רבי יחיא טובול, אשר הגיע במיוחד לחזק את הבחורים. בדבריו קרא לבחורים לקבל על עצמם עול תורה ולהוסיף בשקידה לקראת זמן הקיץ.

במהלך הערב הוצגה לראשונה התכנית החדשה "תלמודו בידו" – יוזמה של ארגון "תורת יעקב", שהוקמה בברכתם של ראשי ישיבות שמטרתה לסייע לבחורי הישיבות להגיע לידיעת התורה בהיקף ובהבנה, ועמידה בהספקים שנקבעו מראש לסדרי הלימוד. המהלך עורר עניין רב בקרב המשתתפים וצפוי להשתלב גם בסדרי הישיבות בצרפת.

לצד גדולי התורה השתתפו גם ראשי ורבני הישיבות הגאון הרב יהודה כץ, הגאון הרב מיכאל בוקובזה, הגאון רב מאיר סיטרוק, הגאון הרב יונתן דהן, הגאון הרב אברהם שמחי, הגאון הרב יוסף טולדנו ורבנים נוספים, שנשאו דברי תורה.

לקראת סיום המעמד, ביקשו ב"תורת יעקב" להביע את תודתם העמוקה לקהילות הרבות ברחבי צרפת, אשר פתחו את שערי בתי הכנסת ואיכלסו את רשת "ישיבות בין הזמנים". בארגון ציינו בהערכה את מסירותן של הקהילות, במיוחד לרב הגאון רב אריאל גיי ראש מוסדות אל״ף ורבה של הקהילה המפוארת בנויי, שהעמידו את בתי המדרש לרשות הלומדים ונטלו על עצמן את הוצאות התחזוקה והתפעול השוטף, ובכך סייעו רבות להרבות תורה. וכן גם לארגון "אל הארץ" על תמיכתם בפעילות לתלמידים בבין הזמנים.