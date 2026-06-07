ניצחון לנפתלי בנט: השופט דחה את טענתו של המגיש בערוץ 14

בית משפט השלום בראשון לציון פרסם את הכרעתו בתביעת הדיבה שהגיש ראש הממשלה לשעבר ויו״ר מפלגת ״ביחד״, נפתלי בנט, נגד העיתונאי ומגיש ערוץ 14, בועז גולן.

ההליך המשפטי התמקד בפרסומים קודמים של גולן, בהם נטען כי בנט הגיע לסיור בבסיס האימון החטיבתי (בא״ח) של גולני ללא תיאום מראש, וכי עקב כך סורבה כניסתו למקום על ידי הצבא.

בנט הגיש את התביעה בטענה כי מדובר בפרסום כוזב שנועד להכפיש את שמו, בעוד גולן ניסה להסתמך על הגנת ״אמת דיברתי״.

בפסק דינו, השופט מנחם מזרחי ניתח את הראיות שהוצגו בפניו וקבע כי גרסתו של הנתבע אינה עומדת במבחן המציאות העובדתית. בהחלטתו ציין השופט: ״אני קובע שהעובדות היו כדלקמן: התובע הגיע למפגש עם חיילי בא״ח גולני באופן מתוכנן ומאושר מראש״.

עוד הבהיר השופט כי לאחר שבחן את הפרסומים המדוברים באופן אובייקטיבי, הגיע למסקנה ברורה כי מדובר בלשון הרע, ובכך דחה למעשה את טענת ההגנה המרכזית של גולן.

מדובר בנדבך נוסף בגל תביעות הדיבה שמנהל בנט בשנים האחרונות נגד גורמים בתקשורת וברשתות החברתיות, שלטענתו מפיצים מידע שקרי אודותיו. עד כה, בכל ההליכים המשפטיים שניהל בנט בנושאים אלו, בתי המשפט קיבלו את טענותיו והוכח כי הפרסומים שהופצו נגדו לא היו מבוססים על עובדות. כך נמסר בהודעה מטעמו.

בתגובה להחלטת בית המשפט, מסר נפתלי בנט: ״עוד ניצחון לאמת על מכונת הרעל. מר גולן שיקר. לא נפסיק להילחם למען האמת״.