ישיבת אור ישראל היא ישיבה ליטאית מרכזית הממוקמת בפתח תקווה, בראשות הרב יגאל רוזן. הישיבה מהווה מרכז תורני חשוב באזור המרכז, ומונה מאות תלמידים השוקדים על לימוד התורה במסורת הליטאית. הישיבה ידועה בפעילותה התורנית הענפה ובאירועים מרכזיים המתקיימים בה לאורך השנה.

באירוע מרכזי שהתקיים בישיבה, סיימו מאות התלמידים את כל הש"ס לעילוי נשמתו של הגאון רבי יהודה דרעי זצ"ל, במלאת שנה לפטירתו. המעמד המרגש זכה לכבוד מיוחד עם הופעתו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, שנשא דברי תורה וחיזוק לפני בחורי הישיבה. אירוע זה משקף את מעמדה של הישיבה בציבור החרדי ואת הקשרים שלה עם גדולי התורה.

הישיבה מתאפיינת באווירה תורנית מיוחדת ובשמחת התורה המאפיינת את תלמידיה. בשמחת תורה התקיים בישיבה מעמד חגיגי של הכנסת ספר תורה להיכל הישיבה, ספר שנכתב ברוב הידור על ידי הרב יעקב חיים קסטנר ורעייתו מרת רחל אלישבע ע"ה. המעמד התאפיין בריקודים ושירה, כאשר המקובל הגה"צ רבי שמעון גלאי פיאר את האירוע ואף שר את השיר המפורסם "טאטל'ע".

הישיבה מקיימת קשרים הדוקים עם גדולי התורה והרבנים המרכזיים בציבור החרדי. ביקוריהם של רבנים בכירים בישיבה והשתתפותם באירועי התורה מעידים על מעמדה הרוחני והתורני. הישיבה משמשת במה לאירועים תורניים מרכזיים ומהווה מוקד למפגשים עם מנהיגים רוחניים.

המסורת הליטאית המאפיינת את הישיבה מתבטאת בדגש על לימוד עמוק של התלמוד והפוסקים, תוך שמירה על אווירה של יראת שמים ומידות טובות. התלמידים עוסקים בלימוד מעמיק ומתמיד, כאשר הישיבה מעודדת הישגים תורניים ומקיימת סיומי מסכתות וסיומי ש"ס באופן קבוע.

הישיבה ממוקמת בפתח תקווה, עיר המהווה מרכז חשוב לציבור החרדי במרכז הארץ. מיקומה מאפשר נגישות לתלמידים מרחבי האזור ומקל על קיום קשרים עם קהילות ומוסדות תורניים נוספים באזור. הישיבה מהווה חלק בלתי נפרד מהנוף התורני של העיר ותורמת לחיי התורה והרוח בה.