דרמה מורטת עצבים התרחשה היום (שלישי) בסביבות השעה 14:15 בתוככי ישיבת 'אור ישראל' הגדולה בפתח תקווה, כאשר כוחות משטרה פשטו על מתחם הישיבה הפרטי, הפעילו אלימות קשה נגד בחורים ואף עשו שימוש בגז מדמיע בתוך מבנה בית המדרש.

האירוע החל כמרדף משטרתי רגלי שנמשך כ-3 דקות, והסתיים בעימות פיזי אלים בלובי הישיבה, בדיוק בזמן הפסקת הצהריים כשעשרות בחורים נכחו במקום. השוטרים טענו לאחר מעשה כי 'חיפשו אדם נעדר', אך עדי ראייה מתארים תמונה שונה לחלוטין.

המרדף: ממרכז הקניות אל תוך הישיבה

על פי עדויות שנמסרו ל'בבלי', האירוע החל כאשר שני בחורי ישיבה שחזרו מקניות באזור 'מרכז קרסו' הסמוך, הבחינו בניידת משטרה. הבחורים, שהחלו ללכת במהירות, זיהו כי שוטר ושוטרת יוצאים מהרכב ומחליטים לעקוב אחריהם בצורה מחשידה.

בשלב זה פתחו הבחורים בריצה, והשוטרים פתחו אחריהם במרדף רגלי מטורף. הדרמה הגיעה לשיאה כשהבחורים נסו לתוך מתחם הישיבה כדי למצוא מחסה, אך כוחות המשטרה לא עצרו. השוטרים פשטו על שטח הישיבה הפרטי מכמה כיוונים בבת אחת כדי לכתר את הבחורים, כך שאחד הבחורים שרץ פנימה נתקל בשוטרת שחסמה את דרכו מהכיוון הנגדי.

העימות בלובי: מכות וגז מדמיע

השוטרים נכנסו ישירות לתוך הלובי של בית המדרש, בדיוק בזמן הפסקת הצהריים של הישיבה, לעיניהם המשתאות של עשרות בחורים. שוטר ניגש אל אחד הבחורים, תפס אותו בכוח בידו וצעק לו 'בוא אליי'.

במקום התפתחה תגרה פיזית קשה, כאשר השוטרים מפליאים את מכותיהם בבחור. במהלך המהומה הניפו השוטרים מכל של גז מדמיע וריססו אותו ישירות לעבר הבחורים – פעולה פראית ולא חוקית בעליל בתוך מתחם פרטי. בסיומו של העימות הפיזי הסוער, הצליח הבחור המותקף להשתחרר מידי השוטר.

התירוץ של המשטרה: 'מחפשים נעדר'

עדי ראייה שנכחו במקום סיפרו ל'בבלי' בזעזוע: 'היה פה אירוע מטורף ומאוד לא חוקי. שוטרים נכנסים לשטח פרטי של ישיבה, מפוצצים בחור במכות ומרססים גז מדמיע על בחורים כאילו מדובר באחרוני העבריינים. אחרי שהם רדפו, תפסו והרביצו, פתאום הם נזכרו להגיד שהם בכלל מחפשים אדם נעדר. זה נשמע למישהו הגיוני שככה מחפשים נעדר בתוך ישיבה?!'

בישיבה שוררת כעת סערה גדולה בעקבות מה שנראה כחציית קו אדום מובהקת של המשטרה והפרת חוק בוטה בתוככי המוסד התורני. האירוע מצטרף לשורה של מעצרים ועימותים בין כוחות הביטחון לציבור החרדי בשבועות האחרונים.

ממשטרת ישראל טרם נמסרה תגובה רשמית לאירוע, וככל שזו תתקבל היא תפורסם במלואה.