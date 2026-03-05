בשיחה סוערת במיוחד בהיכל הישיבה בגבעת זאב, זעק ראש הישיבה של הבחור שנעצר הלילה, על העוול שנעשה לבחורי ישיבות ולעולם התורה: "אנחנו נמצאים בתקופות הכי אפלות, כמו בתקופת הרומאים. אני ראיתי את הבחור בסוף סדר שלישי ובבוקר העירו אותי לספר לי שהוא נעצר. זה מזעזע | דבריו המלאים (אקטואליה)
עימותים קשים כעת בין עשרות חרדים לכוחות משטרה גדולים - סמוך לצומת אפיריון במרכז ירושלים | באופן חריג, המשטרה השליכה רימון הלם על מפגינים, דיווחים על שוטרים שנפצעו במקום | המשטרה טוענת שהרקע לעימות הוא בשל דו"ח חנייה שהסתבך, הקיצוניים טוענים כי היה ניסיון מעצר עריק (חרדים)
משטרת ישראל הגיבה לפנייה של וועדת חוץ וביטחון בנוגע למדיניות האכיפה שלה כנגד בחורי ישיבות המוגדרים עריקים, והשיבה: "הפעילות היזומה לאיתור עריקים אינה משימה משטרתית, אלא באחריות צה"ל" | המסמך המלא (חדשות חרדים)
בחור הישיבה - אולי המפורסם ביותר שנעצר בעוון לימוד תורה - אריאל שמאי, שוחרר מוקדם יותר היום מכלא 10 | הראשון שמיהר לברך אותו, הוא חבר הכנסת משה גפני, שאף ביקר אותו בכלא הצבאי | ב'עטרת שלמה', מתכננים 'מסיבת שחרור' לבחור - הערב (חדשות חרדים)
תלמיד הישיבה אריאל רוזנצווייג שנעצר במהלך ה'שבעה' על אביו ושוחרר, עלה הערב למעונו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו | ראש הישיבה ברכו בחמימות: "תלמד תורה ולא תשים לב לכל הרשעים האלה שרוצים לקחת אותך למקום הרע הזה בצבא" | בנוסף, בירכו שיקבל פטור וניחם אותו על פטירת אביו (חרדים)
קרוב לאלף בחורי ישיבת עטרת שלמה, שמשם היה אחד העצורים, התחילו את הזמן מול חומות כלא 10, כאשר באורח חריג, מנהיג הישיבות הגרמ"ה הירש הגיע למקום ומסר שיעור על הסוגיה הנלמדת | ראש הישיבה של הבחור מסר גם שיעור ולאחר מכן, דיבר על חומרת המעצר של תלמידו הספון באהלי התורה | צפו (חרדים)
השאלה האם לצאת ולהפגין היום בעקבות המעצרים של בחורי הישיבות, הגיעה אל מעונו של מי שמנהיג בפועל את הישיבות רבי משה הלל הירש - וכך הוא הכריע | באופן חריג ימסור היום שיעור בשערי כלא 10 | הפגנות החלו בכניסה לבני ברק (חדשות חרדים)
מדיווחים היום עולה כי בשעות האחרונות התרחש מעצר נוסף כנגד בן ישיבה שהגיע לתחנת המשטרה בפתח תקווה על מנת לבקש 'תעודת יושר' | הפגנות החלו בשעה זו מול תחנת המשטרה, בעוד הפלג הירושלמי הודיע על "חטוף" | כל הפרטים (חדשות)
בחור ישיבה - מישיבה של מתחזקים, נעצר לבדיקה שגרתית על ידי משטרת התנועה, וכאשר הגיע לשימוע, חיכתה לו המשטרה הצבאית ופסקה לו 14 יום בכלא הצבאי | אמש, נשכר עבורו עורך דין ובמידה והוא לא ישוחרר, העסקנים מאיימים כי יצאו להבעיר את הרחובות | "דווקא על בחורים כמוהו נלחם עד הסוף" (חרדים)