ישיבת חברון - כנסת ישראל

ישיבת חברון, הידועה בשמה המלא "ישיבת כנסת ישראל", היא אחת מישיבות הליטאיות המרכזיות והמשפיעות בעולם החרדי. הישיבה ממוקמת בשכונת גבעת מרדכי בירושלים, ומהווה מרכז תורני חשוב עם מאות תלמידים ובוגרים הפעילים בעולם הישיבות. בראש הישיבה עומדים הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי יהושע חברוני, המנהיגים את המוסד ומעצבים את אופיו הרוחני והלימודי. המשגיח הרוחני של הישיבה הוא הגאון רבי חיים יצחק קפלן, המלווה את התלמידים בהתפתחותם הרוחנית.

בתקופה האחרונה זוכה ישיבת חברון לסקירה תקשורתית נרחבת במהדורות החדשות החרדיות, במיוחד במעייריב ובבלי. ביקורו של הגר"ד לנדו בישיבה זכה לתיעוד נרחב, כאשר ראש הישיבה פצח בריקוד ארוך ולא-שגרתי של "עוצו עצה ותופר" עם בחורי הישיבה, מעמד שתועד ושודר בכלי התקשורת החרדיים. צוות מעייריב הגיע במיוחד לסקר את האירוע והביא עדכונים מהשטח בהרכב מלא.

הישיבה מתמודדת עם אתגרים הקשורים לסוגיית גיוס בני ישיבות, נושא שעומד בלב השיח הציבורי בעולם החרדי. אחד מתלמידי הישיבה, יהודה בן עמרם, נעצר ונכלא בכלא הצבאי בעוון לימוד תורה, מה שעורר סערה בקרב תלמידי הישיבה ובוגריה. ראשי הישיבה, הגר"ד כהן והגר"י חברוני, ביקרו בחשאי בכלא 10 כדי להביע תמיכה בתלמיד, למרות שסירבו לקיים עצרת מחאה רבתי. השחרור המוקדם של התלמיד יצא לפועל לאחר השתדלות מאומצת של ראשי הישיבה, והוא התקבל בקבלת פנים חגיגית בהיכל הישיבה.

החיים הרוחניים בישיבת חברון מתאפיינים במעמדים מיוחדים של שמחה ולימוד. בחול המועד סוכות התכנסו מאות מתלמידי הישיבה ובוגריה למעמד מיוחד של שמחת חג במחיצת המשגיח הגר"ח קפלן, שנשא מאמרותיו לחיזוק הציבור בדברי תורה אגדה והשקפה. מעמדים אלו מתועדים באופן קבוע על ידי כלי התקשורת החרדיים כמו כיכר השבת ועולם הישיבות, המספקים תיעוד מיוחד מהאירועים המרוממים.

הישיבה שומרת על קשרים הדוקים עם מוסדות תורניים נוספים בעולם הליטאי, כולל ישיבת מיר וחצרות הקודש השונות. תלמידי הישיבה ובוגריה מהווים חלק מהמרקם החברתי והרוחני של העולם החרדי בירושלים ובכלל, ומשפיעים על השיח התורני והציבורי במגזר. הישיבה ממשיכה לשמש מרכז תורני מוביל, תוך שמירה על מסורת הלימוד והערכים שעליהם היא נוסדה.