היסטוריה - לא פחות, בישיבת חברון. נשיא ארגנטינה חבייאר מיליי, הנחשב לנשיא מעצמה בין לאומית בכל קנה מידה, בחר לסיים את ביקורו בישראל בהיכל ישיבת חברון בשכונת גבעת מרדכי בירושלים.מהישיבה יצאו תיעודים שלא זכורים בעולם הישיבות: מההיערכות האבטחתית ועד לביקור עצמו שכלל נאום בספאניולית מהנשיא עצמו. צפו במהדורת מעייריב המלאה - עם כל הפרטים והתיעודים מהביקור ההיסטורי.

חרדה בבעלזא

חסידי בעלזא בארץ ובעולם עוקבים באדיקות ובדריכות אחר הדיווחים המדיעים ממעונו של הרבי, השרוי בימים אלו בחולשה חריגה. גיסו - האדמו"ר מוויז'ניץ ערך עבורו "מי שברך" מיוחד, אמר פרקי תהלים ואף הורה לחסידיו להצטרף בתפילות חסידי בעלזא לרפואת האדמו"ר. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

אגרת מהראש"ל

מנהיג הציבור הספרדי הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, שלח איגרת מיוחדת לתלמידי הישיבות שפתחו את זמן קיץ בעולם הישיבות, בצל הפסקת האש במלחמה עם איראן ובגבול הצפונים וברקע הדיונים בבג"צ והגזירות על לומדי התורה ומעצר תלמידי הישיבות. צפו במהדורת מעייריב המלאה - עם הפרטים המלאים.

פרסום ראשון

רה"י וחבר המועצת, הגרמ"ה הירש, הורה באופן מפתיע להנהלת 'איחוד בני הישיבות', להטיל אמברגו על כלי התקשורת החרדים, בכל הנוגע לקיומו של ה"איחודאצ'ה" - הקעמפ המפורסם בו השתתפו למעלה מ-10,000 תלמידי ישיבות. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים מאחורי הקלעים של ההיערכות לקעמפ בצל המלחמה מול איראן.

הניצחון היהודי של משפחת ברקוביץ'

ישנם סיפורים שבהם נדמה כי הגורל היהודי מסרב להרפות, גם כשהתקווה כבר נראית באופק. סיפורם של האחים לבית ברקוביץ' הוא טרגדיה מצמררת שמתחילה בלהבות של אירופה ומסתיימת בדמעות על אדמת המדינה שבדרך. זהו סיפור על אם אחת, וילמה, שניצחה את היטלר כשעלתה לארץ, אך שילמה את המחיר היקר מכל. הסיפור המלא - במהדורת מעייריב שלפניכם.