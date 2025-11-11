במשא הקודש שנשא הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, בהיכל ישיבת 'אורחות התלמוד' בבני ברק, חשף פרטים מרתקים על שיטות הלימוד של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, כולל הרגלי לימוד בשבת וסיום הש"ס בגיל צעיר במיוחד (עולם הישיבות)
"ייתכן אדם שהוא ער, אבל באמת הוא ישן, וההסבר הוא שאדם שישן אינו מתקדם, אינו מחפש כיצד לעלות" | מה המשמעות של אלול? מה המשמעות של תקיעת שופר? כיצד עולים ומתגדלים בתורה ומה השירה של הבני תורה? | משא פתיחת 'זמן אלול' של ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן, בהיכל ישיבת "תורת שלמה" - פתח תקווה בראשות רה"י הגר"ז כהנא • צפו (עולם הישיבות)
התרגשות בעיר אלעד | ישיבת "אמרי חכמה" פתחה את שעריה לקראת הזמן החדש, במיוחד לבני תורה משיעורי קיבוץ | הישיבה בראשות הרה"ג ר' מרדכי שפירא מציעה מסלול ייחודי להמשך לימוד תורה מעמיק | צפו בתיעוד המרגש מתוככי ההיכל (עולם הישיבות)
בצל ימי הרחמים והרצון, נפתח שבוע שעבר 'זמן אלול' בישיבת "כנסת ישראל" סלבודקה. הישיבה, בראשותם של מרנן הרבנים הגאונים רבי דב לנדו ורבי משה הלל הירש, קיבלה לשעריה כ-120 בחורים חדשים | בתיעודים נצפים ראשי הישיבות מוסרים שיעורים לצעירי הצאן, בהתמדה ובהתלהבות דקדושה | בסה"כ לומדים בישיבה כיום למעלה 600 בחורים כ"י | הצלם יעקב נחומי תיעד את סדרי הישיבה והשיעורים ביום הראשון (עולם הישיבות)
בישיבת מהרי"ט בבני ברק נפתח הזמן החדש, עם 30 תלמידים חדשים שמתחילים את לימודיהם בישיבה הגדולה | הישיבה, שנפתחת השנה לראשונה, יעמוד בראשות הרה"צ רבי חיים צבי מייזליש, שנשא משא מיוחד לרגל פתיחת הזמן, לאחר שהתלמידים קיימו "סדר הכנה" | צפו בתיעוד מהיום הראשון של הזמן (עולם הישיבות)
ישיבת וכולל טשארנאביל באשדוד פתחו השבוע את 'זמן אלול' במעמד מרגש | בראש המעמד עמד האדמו"ר מטשארנאביל, שנשא אמרות קודש, דברי הכנה לקראת ימים הנוראים | בתום המעמד המיוחד, עברו כלל הבחורים לפני האדמו"ר כדי לקבל שיריים של מיני מזונות. האדמו"ר, הוסיף לכל אחד ברכת קודש חמה, שהעניקה להם כוח רוחני להתחיל את הזמן בשמחה ובשקידה (חסידים - עולם הישיבות)
התרגשות מיוחדת נרשמה בישיבת 'משכן אשר' עם פתיחת 'זמן אלול'. הישיבה, בראשות הרה"ג יוחנן יעקבס, קיבלה את פניהם של מאות התלמידים, שהתיישבו על ספסלי בית המדרש כדי להתמסר לעמל התורה | האווירה במקום הייתה מרוממת במיוחד, כאשר הבחורים פתחו את הזמן בשקידה ובהתמדה | שוקי לרר הציץ אל ההיכל ומגיש תיעוד (עולם הישיבות)
ישיבת 'ברית יעקב' בעיה"ק ירושלים, אחת מישיבות הדגל של עולם התורה הספרדי, פתחה השבוע את 'זמן אלול' עם 360 תלמידים | הישיבה, בנשיאותו של הגאון הרב מיכאל טולידנו, ובראשותם של האחים הגאון הרב יואל טולידנו והגאון הרב שמואל טולידנו, נראתה מלאה מפה לפה, כשהבחורים החלו במסע הלימוד וההתעלות לקראת ימי הרחמים והרצון | צפו בתיעוד מתוך ההיכל (עולם הישיבות)
בלהב אש התורה פתחו השבוע את הזמן החדש בישיבת 'נחלת הלויים' בחיפה | התלמידים קיבלו בהתרגשות את הבשורה כי הגאון רבי אליהו ארנפרוינד מונה לכהן כראש הישיבה | המינוי התקבל בברכה על ידי התלמידים והבוגרים | צפו בתיעוד מפתיחת הזמן בהיכל הישיבה (עולם הישיבות)
למעלה מ-1,000 תלמידי ישיבת "עטרת שלמה" בראשון לציון, שוקדים מאז תחילת השבוע על תלמודם, עם פתיחת 'זמן אלול' | הצלם שלומי כהן ביקר שוב בהיכל הישיבה ותיעד את קול השטייגען האדיר שממלא את הלב ומרעיד את הנשמה | צפו (עולם הישיבות)
עם פתיחת 'זמן אלול', שבו אלפי בחורי ישיבת פוניבז' המעטירה אל היכל הישיבה, רעש לימוד התורה מילא את ההיכל, והכריז על תחילתה של תקופה של התעלות ודבקות | גם התלמידים הצעירים, שעבורם זהו זמן אלול הראשון, נכנסו בן רגע לאווירה הייחודית | כשהם יושבים על הגלריות שנבנו במיוחד עבורם, הם הצטרפו לקול התורה שנשמע מכל פינה בבית המדרש (עולם הישיבות)
ישיבת סלבודקה המעטירה בבני ברק פתחה היום את זמן אלול בתפילת מנחה | בתפילה השתתף ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, לצד רבני הישיבה | התרגשות מיוחדת נרשמה בקרב תלמידי שיעור א', שעבורם זהו זמן אלול הראשון בחייהם, הבחורים הצעירים יזכו ללמוד בצילם של גדולי הדור נשיאי הישיבה, ולספוג מהאווירה הייחודית של המקום (עולם הישיבות)
הבוקר נפתחו שערי היכל הישיבה הכלל-חסידית של חסידי באבוב, בלב העיר בני ברק, לקראת פתיחתו של זמן אלול | התלמידים, שהגיעו בהמוניהם, פתחו את היום ברינה ובשמחה, כשקול לימוד התורה מילא את בית המדרש במשך שעות ארוכות | הבחורים שקדו על תלמודם והגו בתורה הקדושה מתוך שקיקה עצומה, לצדם, ישבו רבני הישיבה בירכתי ההיכל, והיו זמינים לענות לשאלות התלמידים, לחזק ולכוון אותם לקראת התקופה המשמעותית שלפני הימים הנוראים (עולם הישיבות)
תיעוד ענק מרחובותיה השוקקות בבני ברק, אלפי תלמידי ישיבות פתחו את 'זמן אלול' בעיר | התקופה המשמעותית בעולם הישיבות החלה עם חזרתם של הבחורים להיכלי התורה לקראת הימים הנוראים | שוקי לרר התעורר עם שחר, ומגיש גלריה מרהיבה (עולם הישיבות)
מאות בחורי 'עטרת שלמה' הגיעו היום אל קמפוס הישיבה בראשון לציון לרגל תחילת 'זמן אלול' | עם פתיחת שערי הישיבה, נצפו הבחורים מסתערים על בית המדרש כדי לתפוס את המקום הכי טוב שבו יוכלו לעשות שטייגען ולהתייגע בעמל התורה | צפו בתיעוד המרגש של הצלם שלומי כהן (עולם הישיבות)
מאות תלמידי רשת ישיבות צאנז בנתניה ובחיפה פתחו אתמול (שני) את זמן אלול | לרגל הפתיחה זכו לשמוע דברות קודש - דברי נועם מהאדמו"ר מצאנז שהדגיש את חשיבות לימוד התורה ובפרט בתקופה זו | בסיום השיחה זכו הבחורים להתברך (עולם הישיבות - חסידים)
לקראת התחלת זמן הקיץ, אסף האדמו"ר מדינוב ביתר את כל בחורי קהילתו אל היכל בית מדרשו בעיר, ונשא בפניהם משא חיזוק והתעוררות לקראת שובם אל היכלי הישיבות ברחבי הארץ | האדמו"ר חיזק את הבחורים במשך שעה ארוכה כשהוא מעודדם לבל יפלו לרשת היצר בגזירת הגיוס המרחפת על ראשיהם (חסידים)
תלמידי ישיבת 'תורת ישראל' דחסידי קרעטשניף קריית גת, זכו אמש (חמישי), להופעתו הכבודה של האדמו"ר בהיכל ישיבתו הרמה בשכונת 'רמות דוד' בעיר | הרבי התפלל תפילת ערבית עם התלמידים, ערך טיש לחיים וקבע מזוזה בחדר חדש | צפו בתיעוד (חסידים)