הגר"ש מרקוביץ תוקף: "הבורר המציא תנאי דמיוני והפקיע זכויות"

השופט דוד חשין על רקע היכל ישיבת פוניבז'

הסכסוך הממושך על הנהגת ישיבת פוניבז' בבני ברק הגיע השבוע לנקודת רתיחה, כאשר צד הרש"מ הגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב תגובה חריפה נגד פסק הבוררות של השופט בדימוס דוד חשין. התגובה, שפורסמה לראשונה באתר פוסטה, מציגה טענות משפטיות כבדות משקל נגד הפסק שהורה על סילוק ידו של הגאון רבי שמואל מרקוביץ מהישיבה ושלל ממנו את הזכות להשתמש בשם "פוניבז'".

במוקד התגובה עומדת טענה מרכזית: הבורר חרג מסמכותו באופן קיצוני כשהחליט לבטל את "פסק 2000" ההיסטורי – המסמך שעיגן את מעמדו של הרב מרקוביץ כראש ישיבה קבוע ובלתי מותנה. לטענת המבקשים, המיוצגים על ידי משרד עורכי הדין מיתר, הבורר המציא "תנאי מכללא" דמיוני כדי לקבוע שזכויותיו של הרב מרקוביץ פקעו למפרע כבר בשנת 2007. "קביעה שנולדה יש מאין" בכתב התגובה נטען כי מדובר ב"הפקעה רטרואקטיבית" של זכויות שניתנו לצדדים לפני עשרות שנים על ידי גדולי ישראל. "הבורר הפך את הקערה על פיה", נכתב בבקשה. "הוא יצר מציאות משפטית חדשה ששוללת רטרואקטיבית 20 שנה של זכויות והסתמכות קהילתית, תוך פגיעה בעקרון הוודאות המשפטית ושלטון החוק". עמותת "מסורת התורה", יחד עם ראש הישיבה הגר"ש מרקוביץ ורעייתו הרבנית ציפורה מרקוביץ, טוענים כי הבורר קבע שזכויותיו של הרב מרקוביץ "פקעו" רטרואקטיבית, בסתירה חזיתית לפסק הבוררות ההיסטורי משנת 2000 שהגדיר את מעמדו כקבוע ו"לעולם". לטענתם, מדובר ב"קביעה שנולדה יש מאין".

הגר"ש מרקוביץ'

הקרב על שם "פוניבז'"

פרק נפיץ במיוחד בבקשה עוסק באיסור שהטיל הבורר על הרב מרקוביץ להשתמש בשם "ישיבת פוניבז'" ובתואר "ראש ישיבת פוניבז'". המבקשים טוענים כי מדובר בשלילת זהות של קהילה שלמה. "אי אפשר למחוק שם של מוסד שהפך לחלק בלתי נפרד מזהותם של אלפי תלמידים", נכתב בבקשה.

בכתב התגובה מודגש כי השם "פוניבז'" אינו רק מותג מסחרי, אלא זהות רוחנית ותורנית שהתגבשה במשך עשרות שנים. לטענת צד הרש"מ, שלילת הזכות להשתמש בשם זה מהווה פגיעה אנושה בתקנת הציבור ובחופש הדת של רבבות תלמידים וחסידים.

דיון גורלי בפני השופטת שבח

הדיון הגורלי צפוי להתקיים בפני השופטת יהודית שבח בבית המשפט המחוזי בתל אביב. הדיון עשוי לקבוע את עתידה של הישיבה לשנים הבאות, ולהכריע בשאלה המרכזית: האם הבורר חרג מסמכותו כשביטל פסק דין חלוט משנת 2000, או שמא פעל במסגרת הסמכויות שהוקנו לו.

כזכור, לאחר פסק הבוררות יצא הגר"ש מרקוביץ למסע גיוס כספים ענק תחת הכותרת "והקימותי", במטרה להקים מחדש את הישיבה. הקמפיין הסתיים בהצלחה מרשימה עם גיוס של למעלה מ-41 מיליון שקלים מאלפי תורמים, בממוצע של 1,711 שקלים לתורם.

עדכונים נוספים בהמשך.