הישורת האחרונה: 'המחבלים' הגישו את תגובתם רגע לפני הכרעת השופטת יהודית שבח | עיריית בני ברק מגנה: תקיפת חיילי פיקוד העורף בזירת נפילה - "אירוע מביש" | התייחסות חריגה של רה"י הגאון רבי בונים שרייבר לתופעת ההשקעות - והסיפור המדהים מאחורי השיר "הלל הזקן" של בנצי שטיין | ערימת דגים חיים הוכנסה לחדרו של האדמו"ר מבעלזא - זו הסיבה | שאגת הארי היום ה-26: יומן מלחמה מלא מכל הגזרות (מעייריב)
המשטרה שוב עותרת לבית המשפט המחוזי נגד החלטה של נשיא בית משפט השלום ראשון לציון, מנחם מזרחי, ודורשת להותיר על כנם את התנאים המגבילים שהוטלו על צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו | לדבריה, יש פעולות חקירה חיוניות שיש לבצע בזמן שהוא בארץ (משטרה)
אסף שמואלביץ' המשמש גם כעורך דין פעיל, התחזה לקצין בדרגת סרן וחדר לחמ"לים בתחילת המלחמה • הוא הקליט שיחות סודיות והעביר מידע לגורמים לא מוסמכים • המדינה ביקשה להסתיר זהות קצינים בכירים שהיו מעורבים | פרשה חסרת תקדים (חדשות בארץ)
שעות ספורות לאחר שבית משפט השלום בתל אביב האריך את מעצרה של הפצ"רית לשעבר, דחה בית המשפט המחוזי את הערר שהוגש על ההחלטה. השופטת מעין בן ארי קבעה כי "קיים חשד סביר כנדרש לשלב זה" | מתחזק חשד שבעלה של העצורה היה מעורב בהיעלמותה (חוק ומשפט)
המעבר בין כסא המאשים לכסא הנאשם הוא קשה בהחלט, וכעת מבקשת הפצ"רית באמצעות עורכי דינה לשחרר אותה מיד ממעצר ואם לא די בכך, היא מבקשת שהדיון בערעור יתקיים באמצעות הזום בשל עייפותה. גם בית המשפט המחוזי קיבל את המלצת המשטרה ולאחר הדיון בערעור החליט להשאיר אותה במעצר (חדשות משפט)
בית המשפט בפריז קבע כי דיון הערעור של מרין לה פן, מנהיגת הימין הקיצוני בצרפת יתקיים בינואר הקרוב | הערעור מגיע לאחר שבית משפט קמא פסל אותה מלהתמודד לתפקיד רשמי למשך 5 השנים הקרובות - דבר שיפסול אותה מלהתמודד לנשיאה (בעולם)