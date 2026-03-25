תקיפת חיילים היא תופעה חמורה המתייחסת לאירועים בהם חיילי צה"ל מותקפים פיזית או מילולית במהלך מילוי תפקידם. תופעה זו מעוררת דאגה רבה בחברה הישראלית, במיוחד כאשר היא מתרחשת בזמן שחיילים מבצעים משימות הצלת חיים או סיוע לאזרחים. האירועים כוללים מקרים שונים, החל מתקיפות על חיילי פיקוד העורף המגיעים לסייע באזורי פגיעה ועד למקרים של התנכלות לחיילים במרחב הציבורי.

בעקבות מבצע שאגת הארי ונפילת טילים איראניים בישראל, נרשמו מספר אירועים חמורים של תקיפת חיילים. באחד המקרים הבולטים, עשרות צעירים תקפו חיילים מפיקוד העורף שהוזעקו לזירת נפילה של טיל איראני בבני ברק. החיילים, שהגיעו למקום כדי להציל חיים ולסייע לנפגעים, נתקלו באלימות ובהתנכלות במקום לקבל שיתוף פעולה. אירוע זה עורר גל של זעם ותגובות חריפות מצד גורמים שונים בחברה הישראלית.

דמויות רבניות ומנהיגות בציבור החרדי הביעו התנגדות נחרצת לתופעת תקיפת חיילים. הרב נפתלי גנץ, דמות חסידית נערצת העוסק בענייני שלום בית וחינוך ילדים, הקדיש את דרשת שבת הגדול בעיר אלעד לביקורת חריפה על מה שכינה "קנאות מזויפת". הרב תקף בחריפות את הקנאים המזויפים שלדבריו "איבדו כל מצפון אמיתי", וקרא לציבור שלא להתפתות להם. דבריו משקפים את הדאגה הגוברת בקרב מנהיגים דתיים מפני פגיעה בחיילים המבצעים משימות הצלת חיים.

בכירים בעיריית בני ברק הביעו זעם רב על תקיפת החיילים בעירם. "באו להציל חיים ותקפו אותם? חייבים להתנער מהם", אמר אחד הבכירים בעירייה, תוך הדגשת חומרת המעשה והצורך בהתנערות מוחלטת מהתנהגות כזו. תגובות אלו משקפות את הקונצנזוס הרחב בחברה הישראלית כי תקיפת חיילים, במיוחד כאלה המבצעים משימות הצלה, היא מעשה בלתי מתקבל על הדעת.

תופעת תקיפת חיילים מעוררת שאלות חברתיות ומוסריות עמוקות. היא מעידה על קיומם של קבוצות קיצוניות שפועלות בניגוד לערכים בסיסיים של הכרת תודה ושיתוף פעולה עם כוחות ההצלה. המקרים של תקיפת חיילי פיקוד העורף במיוחד בולטים בחומרתם, שכן מדובר בחיילים שתפקידהם הוא להגן על האוכלוסייה האזרחית ולהציל חיים בעת חירום.

ההשלכות של תקיפת חיילים חורגות מעבר לפגיעה הפיזית או הנפשית בחיילים עצמם. תופעה זו פוגעת ביכולת של כוחות הביטחון לבצע את תפקידם ביעילות, יוצרת פירוד חברתי, ומערערת את האמון ההדדי בין מגזרים שונים בחברה הישראלית. היא גם מעמידה אתגר משמעותי בפני מנהיגים קהילתיים ורבנים, הנדרשים להתמודד עם קבוצות קיצוניות בתוך קהילותיהם ולהביע עמדה ברורה נגד אלימות כלפי חיילים.