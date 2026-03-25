הישורת האחרונה: 'המחבלים' הגישו את תגובתם רגע לפני הכרעת השופטת יהודית שבח | עיריית בני ברק מגנה: תקיפת חיילי פיקוד העורף בזירת נפילה - "אירוע מביש" | התייחסות חריגה של רה"י הגאון רבי בונים שרייבר לתופעת ההשקעות - והסיפור המדהים מאחורי השיר "הלל הזקן" של בנצי שטיין | ערימת דגים חיים הוכנסה לחדרו של האדמו"ר מבעלזא - זו הסיבה | שאגת הארי היום ה-26: יומן מלחמה מלא מכל הגזרות (מעייריב)
מחקר בינלאומי חדש חושף כי התחממות האוקיינוסים גורמת לדגים לגדול מהר יותר אך להבשיל מוקדם יותר - ולסיים את חייהם בגודל קטן משמעותית | אמנם מדובר בהתאמה למציאות שמגבירה את סיכויי ההישרדות של המינים, אך היא צפויה לחולל נזק אדיר לדייגים ולכלכלה העולמית, ולשנות את מארג החיים בימים ובנהרות (בעולם)
אחד המאכלים האהובים ביותר בעולם הדגים הוא החריימה - הדג המרוקאי המסורתי | השף חיים ויטאל כהן צדק מלמד איך להכין את הבסיס הסודי של הדג המרוקאי - פלפל צ’ומה, ואת הרוטב העשיר שממנו נולד אחד המאכלים האהובים במטבח הצפון אפריקאי (אוכל ומתכונים)
חוקרים מאוניברסיטת בורנמות' באנגליה מציינים הישג מדעי מפתיע: לראשונה תועד צלופח אירופי בוגר בשלב חייו הכסוף במים מתוקים בקפריסין - עדות לכך שהמין הגיע להבשלה מלאה בקצהו המזרחי ביותר של הים התיכון | הגילוי עשוי לשפוך אור חדש על מאמצי השימור של אחד הדגים המצויים בסכנת הכחדה החמורה בעולם (בעולם)
בשיעורו חשף הראשון לציון הגר"ד יוסף כי הפתגם המפורסם "כל האוכל דג ביום ד"ג ניצל מד"ג" אינו מחז"ל אלא המצאת דייגים למטרות מסחר • הגר"י משאש: "החרוז הולידו הפתיים ושפך עלינו בוז וקלון" • הגר"ח קנייבסקי: "לא שמעתי" (חרדים)
במסע מחקר נועז בעומקים שמעטים בני האדם שירדו אליהם, חשפו חוקרי האקדמיה למדעים של קליפורניה לפחות 20 מינים ימיים חדשים - ותיעדו במקביל עדויות מדאיגות על התחממות ועל זיהום פלסטיק באחת המערכות האקולוגיות הפחות מוכרות בכדור הארץ (עולם החי, מעניין)
צלופח הסרט הכחול הוא דג הידוע ביופיו המרהיב והייחודי | סנפיר הגב הארוך והרציף שמתחיל מיד אחרי הראש ונמשך עד הזנב, מעניק לו מראה אלגנטי ותזזיתי במיוחד | הוא מתאפיין בצבעים מרהיבים המשתנים במהלך חייו (מעניין)
מחקר חדש מגלה שלווייתני נרבל ("חדקרן ים") פוגעים באופן חוזר ונשנה במכשירי הקלטה שהוצבו במעמקי פיורד גרינלנדי, לעיתים עשרות פעמים ביום | החוקרים תיעדו מאות מקרים של מגע, חיכוך וצלילים המזוהים אצל הלוויתן עם ציד, ומעלים את השאלה האם מדובר בסקרנות, בלבול או אולי במשחק (בעולם)
מחקר חדש שפורסם השבוע חושף: הלווייתנים המזיפתיים לא רק משמיעים נקישות, אלא גם מחקים דפוסי תנועה ושילובי תנועות המזוהים עם דיבור אנושי | הממצאים המהפכניים מציבים את פענוח "שפת הלווייתנים" צעד משמעותי קדימה, ועשויים לשנות את הבנתנו את הקשרים והאינטליגנציה בעולם החי הימי (בעולם)
דג מעוגל-פה בשם צמד ימי, הידוע בפיו המצויד ביותר ממאה שיניים וביכולתו ה"ערפדית" למצוץ דם מדגים אחרים, מתגלה כבעל חשיבות מדעית אדירה | מחקרים חושפים כי דווקא היצור הפרימיטיבי הזה מאפשר למדענים להבין את מוחו ומערכת העצבים של האדם, ואולי גם כיצד ניתן לשקם פגיעות בעמוד השדרה (בעולם)
כזה עוד לא ראיתם, זהו הדג שמעורר השתאות אצל מדענים, חוקרי טבע ומוקירי פלאי הים, עם גולגולת שקופה ייחודית ועיניים מצינוריות שמסוגלות להסתובב ולעקוב בדיוק מדהים אחרי טרף זוהר | ההתאמות יוצאות הדופן של הבארלאיי מעניקות לו יתרון השרדותי בסביבה חשוכה ומאתגרת, מאפשרות לו לראות בבירור במים אפלים ולהתמודד עם סכנות ייחודיות של העומק (טבע)
חוקרי המכון לחקר מפרץ מונטריי (MBARI) חשפו שלושה מיני דג חילזון (snailfish) שאיש טרם תיעד, בעומק של אלפי מטרים מתחת לפני הים | התגלית מספקת הצצה לעושר ולמסתוריות של עולם החי במעמקי הים - כשהחוקרים מדגישים בזה את חשיבות חקר הים (בעולם)
מחקר חדש חושף כי Prochlorococcus - היצורים הזעירים ביותר והנפוצים ביותר מתחום הפיטופלנקטון - עלולים להיעלם עד מחצית מאוכלוסייתם באזורים טרופיים תוך 75 שנה, בשל חוסר עמידות לטמפרטורות גבוהות; המשבר צפוי לטלטל את שרשרת המזון הימית ולהשפיע על ייצור החמצן ברחבי העולם (בעולם)
סושי – אחת ממנות היפן הפופולריות בעולם, שנראה כאילו חייבים ללכת למסעדה יוקרתית בשביל ליהנות ממנו. אבל מה אם אגיד לכם שאפשר להכין סושי ביתי פשוט, טעים ומרשים ממש במטבח שלכם? בלי ציוד מיוחד ועם תוצאות שמרשימות כל אורח? כאן תקבלו מדריך מלא, שלב אחרי שלב, שיבטיח לכם סושי מושלם (אוכל ומתכונים)