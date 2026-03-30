בנצי שטיין הוא מלחין וזמר חרדי בולט בעולם המוזיקה החסידית, הידוע ביכולתו ליצור לחנים מרגשים ומשמעותיים המשלבים מסורת חסידית עם סאונד מודרני. שטיין הוא נכדו של הגאון החסיד רבי אפרים פישל שטיין, דמות מכובדת בעולם החסידות, ומשפחתו קשורה לשיכון ויז'ניץ ולמסורת החסידית העשירה. לחניו מבוצעים על ידי מיטב הזמרים בסצנה החרדית והוא עצמו מופיע בהופעות ובאירועים מוזיקליים מרכזיים.

בשנים האחרונות, בנצי שטיין משתף פעולה באופן קבוע עם זמרים מובילים כמו שמוליק סוכות, משה דוד וייסמנדל, אברהם פריד וחיים ישראל. שיתופי הפעולה שלו עם שמוליק סוכות הניבו להיטים רבים, כולל "רואה אותך", "אמת", "ויהיו רחמיך" ו"התנערי", שהפכו לשירים מרכזיים בעולם המוזיקה החרדית. ההפקות המוזיקליות של שיריו מבוצעות בשיתוף עם מפיקים מובילים כמו אלי קליין ואיצי ברי, יואלי דיקמן ומוישי כהנא, המעניקים ללחניו עיבודים מקצועיים ומרשימים.

שטיין ידוע ביכולתו ליצור שירים לאירועים ולתקופות מיוחדות בלוח השנה היהודי. לקראת ימים נוראים הוא הלחין את "אמת" יחד עם שמוליק סוכות, ולקראת פסח חידש את "בוי שוין די בית המקדש" של רבי שלמה קרליבך. הוא גם הלחין את "רווח והצלה יעמוד ליהודים" במעמד מיוחד בראשותו של האדמו"ר מפיטסבורג בביתו של הנגיד ר' בערי וייס בניו יורק, המדגים את הקשר ההדוק שלו עם עולם החסידות והאדמו"רים.

בנצי שטיין משתתף גם בפרויקטים מוזיקליים ייחודיים, כמו "א חברותא מיט נשמה" שבו הוא מתארח יחד עם מקהלת נשמה ומחדש את הלהיט "השם מלא רחמים". הוא גם הופיע במופעים גדולים כמו מופע ההשקה של שמוליק סוכות בבנייני האומה בירושלים, שם ביצע את שיריו בליווי תזמורת סימפונית בניצוחו של יואלי דיקמן בפני אלפי צופים. בנוסף, הוא משתתף באירועים מוזיקליים מרכזיים כמו המופע הגדול בבית שמש בחג הסוכות יחד עם בערי וובר, יידל ורדיגר ושמוליק סוכות.

הלחנים של בנצי שטיין מתאפיינים במגוון רחב של סגנונות - משירים מרגשים ומתבוננים כמו "נשמת" שבוצע יחד עם אברהם פריד וחיים ישראל, ועד לשירים מקפיצים ומשמחים כמו "רווח והצלה". הוא גם יוצר מחרוזות שבת מיוחדות, כמו "שאבעס לישראל" שבוצעה בליווי אשר רינגל ותזמורתו ומקהלת הילדים 'אידיש נחת', המשלבות מסורת חסידית עם ביצוע מוזיקלי מרשים.

שיתופי הפעולה של שטיין עם מפיקים מוזיקליים מובילים כמו אלי קליין ואיצי ברי מבית "סינגלים וקליפים" מעניקים לשיריו איכות הפקה גבוהה וסאונד מודרני, תוך שמירה על האותנטיות החסידית. הוא גם עובד עם מקהלות מובילות כמו מקהלת נשמה ומקהלת מלכות, המוסיפות עומק ועושר לביצועים המוזיקליים שלו.

בנצי שטיין ממשיך להיות דמות מרכזית בעולם המוזיקה החרדית, כשהוא משלב בין מסורת חסידית עשירה לבין יצירה מוזיקלית עכשווית ומרגשת. לחניו מלווים אירועים מרכזיים בעולם החרדי ומושרים על ידי אלפי מאמינים בהופעות, בשמחות ובאירועים מוזיקליים ברחבי העולם.