שמוליק סוכות בסינגל קליפ חדש: "אבא טוב"

לאחר תקופה יחסית של שקט ממוזיקה חדשה, ובמקביל לשורת ביצועי לייב מהמופע בבנייני האומה, משיק שמוליק סוכות סינגל־קליפ חדש "אבא טוב". את השיר הלחין בנצי שטיין, והעיבוד וההפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי.
"אבא טוב" יוצא לאור בימים שבהם עם ישראל חווה תקופה מאתגרת. מתוך רצון לשמח, לעודד ולהכניס אור ותקווה אל המקלטים, מגיע השיר לצד קליפ תוסס שצולם בטבע ובגגות ירושלים, בבימוי ובהפקה של שרולי ברונכר.
קרדיטים:
לחן: בנצי שטיין
מילים: בנצי שטיין, שמוליק סוכות, אלי קליין
עיבוד והפקה מוזיקלית: אלי קליין ואיצי ברי
