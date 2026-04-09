לקראת חג הפסח, משחרר הזמר משה דוד וייסמאנדל חידוש ללחנו של ר' שלמה קרליבך "בוי שוין די בית המקדש" יחד עם קונספט מילים שחוברו ע"י בנצי שטיין ושרולי גרין. העיבוד וההפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי (סינגלים וקליפים)
לקראת היארצייט של הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק בעל הנועם אלימלך זי"ע משיק הזמר החסידי סנדי דינקל להיט חדש - 'קברי הצדיקים'. הלחן של אלי קליין, העיבוד וההפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי (סינגלים וקליפים)
המלחין בנצי שטיין, בלחן מקפיץ ומשמח שהלחין בסעודת מלווה מלכה בביתו של הנגיד ר' בערי וייס בניו יורק. במעמד שנערך בראשותו של האדמו"ר מפיטסבורג, שבחר את המילים. עיבוד והפקה מוזיקלית: אלי קליין ואיצי ברי (סינגלים וקליפים)