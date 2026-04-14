סנדי דינקל בגירסה ווקאלית לשירו: "מי שאתה"

אחרי שהוציא את שירו עם קליפ מרגש וצבעוני עם מסר מטלטל ומעצים, מגיש הזמר סנדי דינקל גירסה ווקאלית משובחת ללהיט שלו 'מי שאתה'.

"בינתיים לכל שיר שהוצאתי (אשרינו, מי שאתה, קברי הצדיקים) הפקתי גם גרסה ווקאלית מושקעת ומשובחת, אומר סנדי, "כי שמיעת מוזיקה עם כלי נגינה בימי העומר וימי בין המצרים אסורה לפי רוב הפוסקים. יחד עם זאת אצל רבים היא צורך בסיסי בחיי היום־יום, גרסה ווקאלית צעירה ומושקעת נותנת את המענה והפתרון הראוי . זוהי זכות גדולה עבורי, ואני מתכוון להמשיך את המסורת גם בשירים הבאים". קרדיטים: אלחנן ענבל בגרסה ווקאלית לשירו: "ממעמקים" יאיר טוקר | 13.04.26 איציק דדיה בגרסה ווקאלית מלהיבה לשירו: "יצר טוב" יאיר טוקר | 14:02 לחן ומילים: סנדי דינקל ואלי קליין עיבוד והפקה ווקאלית: אלי קליין ואיצי ברי