בבלי

יהודה מנהיים משיק מחרוזת קצבית לוהטת: "יודעל'ס Vibe" 

הזמר יהודה מנהיים במחרוזת של מיטב הלהיטים העדכניים בליווי קליפ אנרגטי במיוחד. ההפקה המוזיקלית של מנדי סופר (סינגלים וקליפים)

3 שנים לאחר המחרוזת "א טאנץ מיט יודעלע", איתה פצח את הקריירה בקול רעש גדול, הזמר יהודה מנהיים אשר הפך זה מכבר לשם חם ברחבות הריקודים, עושה זאת שוב ומגיש את "יודעל'ס Vibe" - מחרוזת להיטים בעיבודו של מנדי סופר, שמשלבת את כל מה ש-2026 יודעת לתת. אנרגיה איכותית, ביטים מהודקים וקליפ בועט.

"יודעל'ס Vibe" משלב את מיטב להיטי הפופ החסידיים, הגדולים והעדכניים מהתקופה האחרונה, בעטיפה מחשמלת, וקליפ מדויק שהפיק הרשי סגל. או כמו שיודעלע אוהב לומר: "תתעוררו ותיכנסו לווייב. ו... עוד לא התחלנו!"

קרדיטים:

עיבוד והפקה מוזיקלית: מנדי סופר

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