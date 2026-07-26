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נחמה שחוצה יבשות:

מקהלת "שיר ושבח" משיקה את "טרייסטן" עם משה דוד וייסמנדל וילד הפלא משה רוזנברג

סנונית ראשונה מתוך האלבום המסקרן שבדרך: מקהלת היוקרה "שיר ושבח" מארחת את משה דוד וייסמנדל וילד הפלא משה רוזנברג ליצירה מרגשת שנולדה בלונדון, הוקלטה בין ניו יורק לישראל, ומביאה מסר של תקווה וחיזוק

"טרייסטן"

סינגלים וקליפים

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עם צאת שבת נחמו, התקופה שבה אנו עוברים מימי האבל אל ימי הציפייה, הנחמה והתקווה, מקהלת "שיר ושבח" משחררת את "טרייסטן" (ביידיש: מנחם / נחמה). הסינגל המרגש משמש כסנונית ראשונה ומבטיחה מתוך האלבום החדש והמסקרן של המקהלה שעתיד לראות אור בקרוב.

מאחורי המילים והלחן הנוגע עומד שמעי שוורץ, מייסד מקהלת "נגינה" בלונדון, שטווח יצירה בעלת מסר עמוק של חיזוק: גם ברגעים המורכבים ביותר של כאב, חוסר ודאות וגלות, הקב"ה נמצא איתנו, שומע את תפילתנו ומעניק לנו נחמה.

חיבור קולי נדיר בין ניו יורק לישראל

על ההפקה חתום חיים מאיר פליגמן, שהצליח לרתום לפרויקט שילוב קולי נדיר ומרהיב: לצד שירת המקהלה העשירה, משתתפים בשיר הזמר משה דוד וייסמנדל בקולו החם והמרגש, וילד הפלא משה רוזנברג שמוסיף זכות ותמימות לביצוע.

ההפקה המוזיקלית והעיבוד המושקע של שמעון סטרולי מעניקים לשיר מעטפת עשירה ודרמטית. תהליך ההקלטות והעבודה על היצירה התפרס על פני שתי יבשות – בין אולפני ההקלטות בניו יורק לאלו בישראל – והתוצאה המהודקת וההרמונית נכנסת ישר אל הלב.

"טרייסטן" מסתמן לא רק כפתיח מרשים לאלבום החדש של "שיר ושבח", אלא כפסקול הנחמה המדויק ביותר לתקופה זו של השנה.

משה דוד וייסמנדלשבת נחמומקהלת שיר ושבחמשה רוזנברג

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