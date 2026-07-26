רגע של נחמה ונשמה: הרשי אייזנבך וילד הפלא יוסי ווברמן בדואט חדש 

עם המעבר מימי האבלות אל תקופת הנחמה והתקווה, המפיק בני קוביץ מגיש יצירה חסידית מרגשת וטהורה שמגיעה בדיוק בזמן הנכון: "כי ניחם".

את השיר מבצעים בדואט מופלא הזמר הרשי אייזנבך לצד ילד הפלא יוסי ווברמן, כשהשילוב בין קולו הבוגר והחם של אייזנבך לבין התמימות המלאכית והזכה של ווברמן מייצר דינמיקה קולית מעוררת השראה הנוגעת בעומק הלב.

ניחוח נוסטלגי בתוך השטף המודרני

בעידן שבו תעשיית המוזיקה מוצפת מדי יום בלהיטים אלקטרוניים ובהפקות קצביות וחדשניות, "כי ניחם" מציע אלטרנטיבה של נשמה. השיר מתאפיין בטעם נוסטלגי מתוק, שמזכיר את היצירות החסידיות הקלאסיות והעל-זמניות.

זהו רגע מזוכך של אמונה, התרפקות ונחמה, שמזמין את המאזינים לעצור לרגע את השטף היומיומי ולהתחבר למילים המנחמות על בניינה העתידי של ציון.

סוללת כוכבים בהפקה המוזיקלית

מאחורי הצליל העשיר והאותנטי של השיר עומדת נבחרת מוזיקלית מן השורה הראשונה:

לחן: מרדכי ווברמן, שטווח לחן חסידי שורשי וסוחף.

מרדכי ווברמן, שטווח לחן חסידי שורשי וסוחף. עיבוד והפקה מוזיקלית: בני לאופר, עם תזמור עשיר ומדויק.

בני לאופר, עם תזמור עשיר ומדויק. עיבוד קולי: פנחס ביכלר, שבנה הרמוניות קוליות עמוקות.

פנחס ביכלר, שבנה הרמוניות קוליות עמוקות. קולות: מקהלת "מלכות" היוקרתית, המעניקה עטיפה קולית עוצמתית.

מקהלת "מלכות" היוקרתית, המעניקה עטיפה קולית עוצמתית. הפקת שירה: דייויד טויב.

דייויד טויב. צילום ועטיפה: שמואל שטרן (צילום) וזעירא (עיצוב עטיפה).

התוצאה היא פנינה מוזיקלית מרוממת, הצפויה להפוך לחלק בלתי נפרד מפסקול ימי "שבע דנחמתא" והקיץ כולו.