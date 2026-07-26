געגוע וכוספות לציון: בערל פיידן ושמחה פרידמן משיקים קליפ חדש - "ירושלים"

לאחר שכבש את אוזניהם של אלפי מאזינים מתוך האלבום החדש, השיר האהוב והמדובר "ירושלים" של הזמר בערל פיידן והזמר החסידי שמחה פרידמן יוצא כעת בגרסה מוויזואלית מרהיבה עם קליפ רשמי ומושקע.

היצירה המשותפת נוגעת בנקודה העמוקה והרגישה ביותר בלב היהודי: הקדושה, היופי והקשר הבלתי ניתק לעיר הקודש. השיר משלב בין הכאב והגעגוע לבין הציפייה והתקווה לראות את ירושלים בנויה לתפארתה, עם חזרת שירת הלוויים לבית המקדש במהרה בימינו.

לחן מרגש והפקה דינמית

את הלחן המרגש והמילים הסוחפות כתב והלחין היוצר המוערך אלחנן אלחדד, הידוע ביכולתו לפרוט על נימי הלב ולייצר להיטים בעלי עומק אמוני.

על המלאכה המוזיקלית והעיבוד המהודק הופקד המפיק אליה נתנאלי, שהעניק לשיר מעטפת אנרגטית ומרוממת שמבליטה את השילוב הקולי הייחודי בין השניים – הווקאליות העשירה של פיידן לצד הכריזמה והחיוך המוכרים של פרידמן.

חוויה ויזואלית סוחפת

את הצד הויזואלי של הפרויקט הוביל הבמאי והצלם מיכאל בוחניק, שהפיק קליפ דינמי, צבעוני ותוסס. בוחניק הצליח לתרגם את הרוח והאנרגיה של השיר לכדי פסיפס מרהיב המביא את האווירה הירושלמית המיוחדת ישירות אל המסך.

התוצאה היא המנון געגועים מרומם ומלא תקווה, שצפוי ללוות את מאזיני המוזיקה החסידית והיהודית בתקופה הקרובה ולחזק את הכמיהה לבניין ירושלים.