אירוע פוליטי בלתי צפוי אירע היום (ראשון) כאשר חבר הכנסת רון כץ מסיעת "יש עתיד" הודיע ליו"ר הכנסת על התפטרותו המיידית מהכנסת ועל החלטתו שלא להתמודד בבחירות הקרובות. כץ בחר להגיש את התפטרותו באופן מיידי, עוד לפני תום פגרת הכנסת, בצעד שמסמל את סיום פרק משמעותי בקריירה הפוליטית שלו.

"השירות הציבורי היה עבורי שליחות וזכות גדולה", מסר כץ בהודעתו. "יש בו הזדמנות לעשות את הדבר הכי גדול בעולם – לעשות טוב לאדם אחר. אני מסיים את הפרק הזה בגאווה על הדרך ועל העשייה האינטנסיבית". כץ הסביר כי הגיש את התפטרותו כבר עכשיו משום שלא נכון בעיניו להמשיך לקבל שכר ציבורי לאחר שכבר קיבל את ההחלטה לצאת לדרך חדשה.

במכתב ההתפטרות שהגיש ליו"ר הכנסת קרא כץ לקדם אחדות וחיבורים בעם, והביא את הפסוק מתוך ספר תהלים: "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד" – דעות שונות, אך עם אחד. כץ הודה לשותפיו לדרך, ליו"ר המפלגה יאיר לפיד, וכן לבני משפחתו: "לירון, ינאי ורומי, תודה על האהבה, הסבלנות והתמיכה. עכשיו הגיע הזמן שלנו".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסר בתגובה: "רון, חבר ותיק ביש עתיד ומעמודי התווך של מנגנון השטח המפלגתי, הוא חבר שלי וימשיך להיות חבר במשפחתנו המורחבת. אני מודה לו על שנים של שירות לציבור הישראלי ומאחל לו בהצלחה בהמשך דרכו". מסיעת יש עתיד נמסר תודה על עשייה "משמעותית, מסורה וערכית".

מעיריית פתח תקווה ועד לחקיקה בכנסת

כץ (38), עורך דין בהכשרתו המומחה במשפט פלילי וצבאי וסרן במיל' בפרקליטות הצבאית, החל את דרכו הפוליטית בברכת "יש עתיד" בפתח תקווה כבר ב-2012. בעבר כיהן כסגן וממלא מקום ראש עיריית פתח תקווה ומחזיק תיק החינוך בעיר.

הוא נבחר לראשונה לכנסת ה-24 ושובץ מחדש ברשימה גם לכנסת ה-25. במהלך כהונתו הוביל שורה של חוקים בולטים, ובהם חוק איסור פעילות אונר"א בשטחי מדינת ישראל, חוק להגנה על קטינים בתעשיית הבידור, ועוד חוקים חברתיים שונים.

בנוסף, כץ קידם חוקים להחמרת ענישה לאנשי חינוך במעונות היום, חוק להתקנת מצלמות אונליין בגילאי 0-3, וחוקים נוספים בנושאי סיוע לעסקים, ניוד מידע רפואי והפחתת ריביות על קנסות פליליים. במהלך כהונתו יזם כץ גם דיונים חשובים בוועדת הכלכלה, ובהם דיון מעקב נגד חברת וולט בשל החשש שהחברה מנצלת את כוחה לרעה.

החבר החדש בסיעה: מוחמד "שוקו" אבו אלהיג'א

בעקבות התפטרותו של כץ, מי שצפוי להיכנס במקומו לכנסת למשך החודשים הקרובים הוא מוחמד "שוקו" אבו אלהיג'א, אשר שובץ במקום ה-29 ברשימת "יש עתיד" לכנסת.

אבו אלהיג'א, תושב העיר טמרה, הוא איש חינוך ופעיל חברתי המכהן כראש מטה החברה הערבית ב"יש עתיד" משנת 2021. בעברו שימש כמנהל מחלקת הנוער והחינוך הבלתי פורמלי בעיריית טמרה וכממלא מקום יו"ר איגוד מנהלי מחלקות הנוער ברשויות המקומיות.

אבו אלהיג'א מחזיק בתואר ראשון בחינוך בלתי פורמלי מבית ברל ובתואר שני בסוציולוגיה מאוניברסיטת חיפה, ומוביל בשנים האחרונות מיזמים לצמצום האלימות בחברה הערבית ולקידום חיים משותפים. כניסתו לכנסת צפויה להתרחש בימים הקרובים, לאחר השלמת ההליכים הפורמליים.