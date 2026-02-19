ועדת הכלכלה קיימה היום דיון מעקב אחר צעדי וולט, בשל החשש כי החברה מנצלת את כוחה לרעה | ח"כ רון כץ הציע לוולט לא להחרים את הכנסת: "זה לא יעבוד" | רשות התחרות: "נציע לשר הכלכלה לחייב בחוק את האפליקציות, להעביר מידע למסעדנים" | וולט: "הטענות על בלעדיות שקריות" (כלכלה, צרכנות)
בדיון שנערך בוועדת הבריאות בכנסת, הוצגה האפשרות לשימוש בבינה מלאכותית (AI) לקיצור זמני ההמתנה לתורים במערכת הבריאות | הוועדה קראה להקים תוכנית לאומית שתתמוך בהטמעת טכנולוגיות AI במערכת הבריאות, במטרה לשפר את השירות למטופלים ולהקל על העומס (חדשות, בריאות)