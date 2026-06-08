משה לוק בסינגל חדש: "י-ה דודי"

משה לוק: "במיוחד ביום שכזה, נרגש לשתף אתכם בשיר החדש "י-ה דודי" שיצא ממש עכשיו וכולו ערגה וכיסופים לקדוש ברוך הוא שיגאל אותנו ברחמים ובמהרה".
קרדיטים:
מילים: מנור בן דוד.
לחן: עממי.
הפקה: משה לוּק.
עיבוד והפקה מוזיקלית: באבי אדרי.
מילים:
יָהּ דּוֹדִי עֹז תּפְאַרְתּנוּ / לְקוֹלְךָ בּנֶיךָ יַקְשיבו
קוּם וּשמַע תּהִלּתֵּנוּ / לִכְבוֹדְךָ רִיב יָרִיבוּ
הַט אֹזֶן לְשוְעָתִי / וּפְתַח לִי אֶת לִבּך
בּזְכוּת אוֹת בּרִיתִי / אֲשר קִדּשתּי לְך
קרבה תקוותי / להשיב מלכותך
אָנּא אֵּל מֶלֶך עוֹלָם / קַבּץ עֵּדָה עֲנִיּה
למקומם המושלם / שמה תהיה ראויה
יִשמְעוּ עַמּים כּלּם / בּאֶרֶץ הַצּבִיּה
תרום בכבוד קרנו / נספר נפלאותיו
ּוייתן אליו חינו / שיוציא מצרותיו
כי ישית יד ימינו / לברך בריותיו.
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