משה לוק בסינגל חדש: "י-ה דודי"

משה לוק: "במיוחד ביום שכזה, נרגש לשתף אתכם בשיר החדש "י-ה דודי" שיצא ממש עכשיו וכולו ערגה וכיסופים לקדוש ברוך הוא שיגאל אותנו ברחמים ובמהרה".

קרדיטים: מילים: מנור בן דוד. לחן: עממי. יהודה מנהיים משיק מחרוזת קצבית לוהטת: "יודעל'ס Vibe" יאיר טוקר | 18:14 הפקה: משה לוּק. עיבוד והפקה מוזיקלית: באבי אדרי. מילים: יָהּ דּוֹדִי עֹז תּפְאַרְתּנוּ / לְקוֹלְךָ בּנֶיךָ יַקְשיבו קוּם וּשמַע תּהִלּתֵּנוּ / לִכְבוֹדְךָ רִיב יָרִיבוּ הַט אֹזֶן לְשוְעָתִי / וּפְתַח לִי אֶת לִבּך בּזְכוּת אוֹת בּרִיתִי / אֲשר קִדּשתּי לְך קרבה תקוותי / להשיב מלכותך אָנּא אֵּל מֶלֶך עוֹלָם / קַבּץ עֵּדָה עֲנִיּה למקומם המושלם / שמה תהיה ראויה יִשמְעוּ עַמּים כּלּם / בּאֶרֶץ הַצּבִיּה תרום בכבוד קרנו / נספר נפלאותיו ּוייתן אליו חינו / שיוציא מצרותיו כי ישית יד ימינו / לברך בריותיו.