בבלי

משה לוק בסינגל חדש: "י-ה דודי"

הזמר והפייטן משה לוק בסינגל חדש שכתב מנור בן דוד ללחן עממי - פיוט תפילה שמתאים במיוחד לימים אלו. העיבוד המוזיקלי של באבי אדרי (סיגנלים וקליפים)

משה לוק: "במיוחד ביום שכזה, נרגש לשתף אתכם בשיר החדש "י-ה דודי" שיצא ממש עכשיו וכולו ערגה וכיסופים לקדוש ברוך הוא שיגאל אותנו ברחמים ובמהרה".

קרדיטים:

מילים: מנור בן דוד.

לחן: עממי.

הפקה: משה לוּק.

עיבוד והפקה מוזיקלית: באבי אדרי.

מילים:

יָהּ דּוֹדִי עֹז תּפְאַרְתּנוּ / לְקוֹלְךָ בּנֶיךָ יַקְשיבו

קוּם וּשמַע תּהִלּתֵּנוּ / לִכְבוֹדְךָ רִיב יָרִיבוּ

הַט אֹזֶן לְשוְעָתִי / וּפְתַח לִי אֶת לִבּך

בּזְכוּת אוֹת בּרִיתִי / אֲשר קִדּשתּי לְך

קרבה תקוותי / להשיב מלכותך

אָנּא אֵּל מֶלֶך עוֹלָם / קַבּץ עֵּדָה עֲנִיּה

למקומם המושלם / שמה תהיה ראויה

יִשמְעוּ עַמּים כּלּם / בּאֶרֶץ הַצּבִיּה

תרום בכבוד קרנו / נספר נפלאותיו

ּוייתן אליו חינו / שיוציא מצרותיו

כי ישית יד ימינו / לברך בריותיו.

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