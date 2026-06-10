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 יוסף גסטטנר ואלי לוין בדואט חדש: "מלך רחמן"

המלחין והזמר יוסף גסטטנר והזמר אלי לוין בדואט משותף ומרגש בלחנו של גסטטנר - "מלך רחמן". העיבוד המוזיקלי של אבי טורנר (סינגלים וקליפים)

(צילום: מוטי אנג'ל)

יש שירים שמשתחררים לקהל הרחב. ויש כאלה שכאילו רק נחשפים, אבל נראה שהיו שם תמיד.

'מלך רחמן' סוף סוף כאן.לחן נצחי מבית היוצר של הזמר והיוצר יוסף גסטטנר, שמקבל חיים בשיתוף פעולה עם הזמר אלי לוין.

ההפקה המוזיקלית של אבי טורנר

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