יצחק בן ארזה באלבום בכורה: "בואי הרוח"

לאחר שהפך לחלק בלתי נפרד מפס הקול של עולם הישיבות עם 'ממעמקים' ומחרוזות השבת המרגשות שהוציא, משיק יצחק בן ארזה את אלבום הבכורה שלו - "בואי הרוח" בהפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי.
יצחק, מהקולות המבטיחים בעולם המוזיקה, מגיש בשירתו הנוגעת שירים מקוריים מלאי נשמה ורוח. סגנונו הייחודי יונק משורשים עמוקים ומתכתב עם מורשתו העל-זמנית של שלמה קרליבך.
"בואי הרוח" הוא מסע מוזיקלי, ישיבתי, יהודי, שורשי וסוחף, הכולל שני שיתופי פעולה מרשימים: אירוח גומלין של יידל ורדיגר, ואירוח משפחתי מיוחד של אחיו - היוצר דוד בן ארזה, שגם ליווה אמנותית את הפקת האלבום כולו.
האזינו ל"שבת קודש" עם יידל מתוך האלבום.
קרדיטים:
לחן: יצחק בן ארזה
עיבוד והפקה מוזיקלית: אלי קליין ואיצי ברי
