אלפי חסידי גור ששהו בשבת בצל האדמו"ר, הופתעו לגלות זמן קצר לפני תפילת המנחה כי הרבי החליט לערוך את שולחנו הטהור לרגל 'שבת המועדות' • ל'בבלי' נודע כי מי שביקש מהרבי לערוך את הטיש הוא בנו, הרה"צ נחמיה אלתר (חסידים)
בשיא המתח הביטחוני ובצל מתקפת הטילים מאיראן: רגעי הוד והתעלות נרשמו בצאת השבת, כאשר עם הישמע קול האזעקות המפלחות את חלל העיר בני ברק, הורה האדמו"ר ממיאלען המתגורר בשכונת 'מתחם הסופרים' לחסידיו לעבור למרחב המוגן • שם, בין כתלי חדר המדרגות, הפכה הסכנה לשירה אדירה של דבקות וביטחון בהשם (חסידים)
האדמו"ר מסקולען שהה במהלך השבת האחרונה בניו ג'רזי לצורכי מנוחה, בעידן רעווא דרעווין הגיע אל היכלו של דודו האדמו"ר מסקולען לייקווד שקידמו בכבוד רב | אחר תפילת ערבית והבדלה נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)